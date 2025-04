Settimana Santa, la Via Crucis nel quartiere della Pietraia

ALGHERO – “In occasione dell’inizio della Settimana Santa, insieme alla nostra comunità parrocchiale, come ogni anno, desideriamo ripercorrere la via della croce attraversando le vie del nostro quartiere della Pietraia. Lo faremo portando il nostro Grande Crocifisso storico di Ortisei”, cosi Don Leonardo Idili che ricorda “Quest’anno una piccola novità, la Via Crucis che si terrà nella serata di VENERDÌ 11 APRILE alle ore 20.00, partirà dalla Chiesa di San Luca. Sarà prevista inoltre anche una sosta di preghiera per gli ammalati ed il personale sanitario presente all’interno dell’Ospedale Civile. Tutti sono invitati a partecipare”.

Di seguito, il percorso della Processione: Partenza: Via Liguria (Chiesa San Luca); Viale Sardegna; Largo Caprera; Largo dello Sperone; Via Don Minzoni; Via Alexander Fleming – Ospedale Civile;

Via Luigi Nono; Via Tiziano; Via Villanova; Via Venezia; Via Amalfi; Via Napoli;

Arrivo: Via Pisa (Parrocchia di San Giuseppe).