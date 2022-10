Screening del tumore del collo dell’utero a Bono

ALGHERO – Prende il via a Bono lo screening del tumore

del collo dell’utero. Sono una trentina le donne che nella giornata di

oggi effettueranno il Pap test di screening negli ambulatori del

Consultorio Familiare di via San Francesco.

Lo screening oncologico consente di individuare precocemente i tumori,

permettendo di procedere tempestivamente con le cure ed interventi meno

invasivi.

Uno screening efficace, appropriato e gratuito che viene offerto alle

donne tra i 25 e 65 anni. Per prenotarsi è sufficiente contattare la

Segreteria organizzativa al numero verde 800 66 33 55, dal lunedì al

venerdì, dalle ore 09. 00 alle 13.00, e il martedì alle 15.00 alle

16.30: personale formato ed esperto sarà a disposizione delle donne per

fornire qualsiasi informazione, rispondere a qualche dubbio e

programmare un appuntamento.

Lo Screening alla cervice uterina verrà effettuato nella sede

Consultoariale del comune di Bono nelle giornate di martedi, dalle ore

09.30 alle 12.30, e il giovedì dalle 09.30 alle 16.00: le donne tra i 25

e i 65 anni del Goceano che non fossero state contattate dalla

Segreteria organizzativa, possono chiamare il numero verde 800 663355,

per programmare la seduta.