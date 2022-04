Scolaresca di Sassari “battezza” la riapertura della Butterfly House

ALGHERO – E’ stata la 2a classe della Scuola Primaria di Sassari (Monte Rosello) a inaugurare la nuova stagione della Butterfly House Sardegna. Bambini e bambine, accompagnate dalle loro maestre, hanno ammirato la meravigliosa biosfera, le farfalle e le bellissime piante tropicali, oltre che essere incuriositi dell’esposizione degli unici insetti gioiello ed aver apprezzato la nostra cucina nella pausa pranzo. Una bellissima ripartenza per il Parco naturalistico ubicato all’ingresso di Olmedo e a pochi chilometri da Alghero e Sassari. Nel frattempo, in vista anche dell’atteso appuntamento per la classica Pasquetta alla “Casa delle Farfalle”, la proprietà informa che domani, sabato (2 Aprile), visto il deciso calo delle temperature che impediscono una naturale presenza delle farfalle, la struttura sarà chiusa. Mentre questa domenica (3 Aprile) e tutti i prossimi weekend la Butterfly House Sardegna sarà aperta.