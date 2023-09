Sassari, proseguono i lavori di bitumatura delle strade

SASSARI – Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità. In questi giorni si sta procedendo con il rifacimento del marciapiede di via Turati nel tratto tra via Enrico de Nicola e la rotatoria di via Rockefeller, all’altezza della caserma dei carabinieri, che proseguiranno su via Turati fino a Piazza Ruiu, via Pasquale Paoli, e su un isolato di corso Giommaria Angioy.

Le attività proseguiranno a breve anche in tratti di viale Porto Torres, via de Nicola (tra viale Italia e via Turati), via Milano senso discendente da rotatoria con via Vardabasso a rotatoria con via Lamalfa, via Forlanini, via Coradduzza (da via Carbonazzi a via Wagner), corso Angioy (da viale Mancini a via Amendola), via Sant’Anna, via delle Conce, via Sant’Eligio, via Zanfarino (da via Tempio a via Alghero), via Tempio area mercatale, via Rizzeddu (da via Cardinal Fossati a via Livorno), fino a via Livorno (esclusa la zona del parcheggio).

Per questi ultimi interventi sono stati stanziati complessivamente circa 1.880.000 euro mentre per gli ulteriori lavori in fase di progettazione sono disponibili complessivamente altri 775.000 euro.