Elezioni, 5 Stelle sardi da Conte: verso la sintesi per la Todde

ROMA – “A Roma la delegazione sarda del Movimento 5 stelle ha incontrato il Presidente Giuseppe Conte. Una riunione alla quale hanno partecipato il coordinatore regionale Ettore Licheri, la vicaria Paola Taverna, la vicepresidente Alessandra Todde e i consiglieri regionali Alessandro Solinas, Desirè Manca, Michele Ciusa e Roberto Li Gioi.

Il colloquio di oggi si inserisce nell’ambito delle interlocuzioni tra i vertici e i consiglieri regionali che devono caratterizzare il percorso in vista delle elezioni regionali del 2024.

Il Movimento 5 stelle è compatto e unito nel percorso di creazione di una coalizione vincente che dovrà restituire la Sardegna ai sardi. Siamo sicuri del fatto che, per quanto riguarda il nome del candidato presidente, faremo una proposta che riuscirà a mettere d’accordo tutte le sensibilità presenti al tavolo, al quale prioritariamente la comunicheremo”, cosi il movimento che, anche da queste parole, pare far emergere la volontà di proporre come candidato a Presidente della Regione una sua figura che, come oramai noto, non potrà che essere Alessandra Todde, ex-sottosegretria del Governo Conte.