“UDC, plauso alla Catalana Baseball. Assenza ad Alghero di spazi per lo sport”

ALGHERO – “Un risultato importante grazie soprattutto al lavoro dei giocatori, allenatore,tecnici e il Presidente Pierpaolo Deriu che portano la città di Alghero nella massima serie. Un risultato storico arrivato con il sacrificio,passione e tanto allenamento. Arrivano parole forti del capogruppo dello scudo crociato –Christian Mulas,se da una parte si deve festeggiare questa promozione dall’altra ci poniamo la domanda ma la città di Alghero cosa sta facendo per lo sport? Abbiamo diverse discipline sportive che rappresentano Alghero al livello nazionale e internazionale che in questi anni si sono distinte vincendo non solo campionati a squadre ma anche medaglie importanti per singoli atleti, vedi – Calcio a 5, Judo, Taewkondo, Karate,Tennistavolo, Tennis,Nuoto e Ginnastica artistica ecc. Una città come Alghero che vanta di avere squadre che giocano in campionati professionistici oggi vivono con amarezza per la mancanza di strutture sportive, campi, palestre, e aree attrezzate. Incentivare, creare e riqualificare i luoghi di aggregazione è una grande possibilità di crescita per le sport nella nostra società che questa amministrazione non ha ancora fatto. Mulas-bisogna usare lo sport come strumento di inclusività sociale e come un baluardo di una “nuova mentalità educativa”. Tantissime società e associazioni sportive, che funzionano molto bene ad Alghero, sono di singoli soggetti privati con molta passione e con poca disponibilità economica con grande sacrificio e senza aiuti economici cercano di non chiudere. Queste società sono degli eroi nei nostri quartieri, aiutano i giovani e con i loro progetti educativi li tolgono dalla “cattiva strada” facendo molti sacrifici e con guadagno zero, anzi per mandare avanti la loro struttura sportiva si riempiono di debiti. “Grazie a questi sognatori” molti dei nostri ragazzi raggiungono alti livelli nello sport nazionale ed internazionale vincendo importanti medaglie. Praticare sport è un’attività fondamentale per lo sviluppo e la crescita di bambini,ragazzi e adulti. Non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico e sociale. Facendo sport infatti i minori imparano l’importanza di rispettare i compagni di squadra, di seguire delle regole e di impegnarsi per raggiungere degli obiettivi. Il tutto avendo anche la possibilità di giocare e divertirsi insieme ai propri coetanei”.

Christian Mulas e Nina Ansini – UDC Alghero