Sassari, Natale Insieme 2024: un mese di appuntamenti. Accordo tra Comune e Camera di Commercio

SASSARI – Una città vestita a festa, per scrollarsi di dosso il malumore prodotto da una crisi che si trascina da tempo e affrontare col sorriso, la fiducia e l’entusiasmo la sfida di un cambiamento atteso da anni. Dal 6 dicembre – San Nicola, patrono della città – a Capodanno, culmine di un programma ricco e vario, Sassari va incontro al 2025 col suo abito migliore. Dalla pista di ghiaccio alle giostrine, dal villaggio di Babbo Natale ai mercatini natalizi, lungo il tragitto indicato da luminarie, vetrine addobbate e dal grande albero di Natale, per una festa animata da elfi e altri personaggi, da marching band e musica in filodiffusione: il centro cittadino indossa il vestito più luccicante per accogliere tutte e tutti, per assaporare il clima di festa e restituire alla città vecchia la centralità che nei decenni è andata persa. Senza dimenticare borgate e quartieri periferici, coinvolti nell’intento di portare serenità e ottimismo dappertutto.

L’organizzazione

Quello del Comune di Sassari è uno sforzo senza precedenti. Uno sforzo economico considerevole, nella speranza di generare un indotto maggiore e sostenere l’economia locale. Ma anche un notevole sforzo organizzativo, con protagonista l’intera macchina amministrativa e in particolare i settori Cultura e Attività produttive, la direzione generale e gli uffici a supporto diretto del sindaco. Senza dimenticare il supporto di oltre 70 realtà tra istituzioni, associazioni culturali e organizzazioni di categoria. Senza trascurare la partnership logistica di Saba Italia, società che gestisce i parcheggi a pagamento a Sassari, che propone agevolazioni per favorire il ritorno in centro delle sassaresi e dei sassaresi. Ultimo, ma non per importanza, senza mancare di celebrare l’avvio di una nuova stagione di collaborazione tra Comune e Camera di Commercio, sancita da un accordo quadro per progetti cofinanziati in grado di innescare virtuosi processi di rigenerazione del tessuto sociale ed economico.

Il programma

Per l’edizione 2024 di Sassari Natale Insieme è stato scelto lo slogan L’atmosfera di Natale arriva a Sassari, una sorta di manifesto programmatico che sintetizza un cartellone di oltre 130 iniziative tra installazioni, attività commerciali a tema, iniziative di promozione enogastronomica, spettacoli, musica, giochi, luci e molto altro ancora. Le più importanti piazze cittadine ospiteranno i mercatini dedicati all’artigianato e all’enogastronomia. Non mancherà Babbo Natale, pronto ad accogliere le letterine dei bambini nella sua casetta. È possibile andare alla scoperta di tutte le iniziative e di ogni dettaglio visitando i siti www.comune.sassari.it e www.turismosassari.it.

L’inaugurazione

Venerdì 6 dicembre alle 17 in piazza d’Italia via alla festa con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. E alle 17.30 in piazza Castello sarà acceso l’albero di Natale.

Le novità

Le novità più significative consistono nell’allestimento diffuso dei mercatini e nell’area dedicata a Babbo Natale e agli elfi, un villaggio nel quale immergersi per vivere un’esperienza nuova senza muoversi dal centro urbano. Piazza d’Italia e piazza Castello si trasformeranno nel Villaggio di Natale, con luci, colori e iniziative varie. Nel villaggio saranno allestite la casa di Babbo Natale – una baita in legno con all’interno tantissimi oggetti e arredi che evocheranno l’immagine tradizionale della sua residenza al Polo Nord – e la casa degli elfi, instancabili assistenti di Babbo Natale. Non mancheranno la slitta, la renna e due casette dedicate a dolci e giocattoli. Completeranno la scenografia altri elementi che ricreeranno un’atmosfera fiabesca, con la possibilità di immortalarla e raccontarla.

Per condividere sui social le immagini più belle l’hashtag è #natalesassari2024

Ad accogliere i bambini saranno Babbo Natale e gli elfi.

Come in ogni villaggio natalizio che si rispetti, non manca la pista di ghiaccio. Operativa già da un paio di settimane, ha registrato un indice di gradimento elevatissimo ed è stata promossa a pieni voti anche da Elisabetta Canalis, che attraverso i suoi social l’ha resa popolare a livello planetario. Grande 400 metri quadrati, resterà in piazza d’Italia sino al 26 gennaio.

Il villaggio sarà visitabile dal 6 al 24 dicembre: fino al 13 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20. Dal 14 al 24 dicembre il villaggio di Babbo Natale sarà aperto anche la mattina tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (il sabato alle 20).

Laboratori e spazi ludici

In piazza Fiume sorgerà un grande giardino d’inverno, una struttura che ospiterà numerose attività ludiche e laboratori. Grazie alla collaborazione con i Centri commerciali naturali, questo spazio rappresenterà una delle principali attrazioni e opportunità di intrattenimento per famiglie e bambini. In particolare, al suo interno troverà spazio il laboratorio dei Lego, i mitici mattoncini che hanno stimolato la creatività di intere generazioni di bambini in tutto il mondo. La piazza sarà anche il capolinea di Oreste, il pulmino scoperto che attraverserà le vie del centro città e si trasformerà in un baby parking mobile gestito in collaborazione con la Uisp.

Le iniziative

Diverse le iniziative programmate per animare la città e incrementare le presenze nei negozi di Sassari. Laboratori, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, performance itineranti, mostre, esposizioni, arte di strada, concerti, esposizioni e approfondimenti culturali. Le iniziative interesseranno anche Monte Rosello, Latte Dolce, Li Punti, Palmadula e l’Argentiera.

I mercatini

Le baite del mercatino di Natale quest’anno saranno presenti in piazza d’Italia e in piazza Castello, passando dalle 19 casette in legno dello scorso anno alle 38 di quest’anno. Le casette ospiteranno una serie di operatori che venderanno gioielli, prodotti artigianali, accessori realizzati con materiali di recupero, presepi in legno e addobbi, oltre alle postazioni del settore alimentare e gastronomico. Un’occasione per passare piacevolmente il tempo libero nel cuore della città, per socializzare e fare acquisti negli stand e nelle numerose attività commerciali del centro.

Il mercatino di piazza d’Italia sarà visitabile dal 6 al 24 dicembre, mentre quello di piazza Castello sarà aperto fino al 31 dicembre compreso, nei seguenti orari: il lunedì dalle 15.30 alle 20, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 21 e infine la domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.

Le altre piazze

L’intesa con i Centri commerciali naturali consentirà di estendere la festa anche ad altre piazze e ad altre vie del centro. Dal 6 dicembre al 6 gennaio si potrà assistere all’allestimento di mercatini natalizi e attività commerciali itineranti, attività di intrattenimento per le famiglie, spettacoli di giocoleria, magia e artisti di strada. In particolare piazza Tola, piazza Santa Caterina e l’emiciclo Garibaldi ospiteranno appuntamenti musicali acustici e attività commerciali, mentre l’arte di strada troverà casa in largo Brigata Sassari, vicino alla fontana disegnata dall’artista Angelo Maggi.

A Santa Caterina torna anche Poliss in piazza, iniziativa dei Centri in rete del Plus di Sassari. Una rete da pallavolo mobile, due calcio balilla e due canestri da basket trasformeranno piazza Santa Caterina, in date stabilite in base al meteo, in una gioiosa palestra a cielo aperto.

Avrà casa all’emiciclo Garibaldi il mercatino natalizio degli hobbisti proposto dall’associazione culturale Kirghisia. Dal 5 dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 21 esclusi i sabato mattina – per consentire l’installazione del mercato Campagna Amica di Coldiretti – il 25 e il 26 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025, l’idea è di offrire un’alternativa di acquisto a chi ama fare scelte consapevoli, non massificate, con ricadute positive sul tessuto sociale locale.

Le luminarie

Le luminarie saranno allestite in largo Cavallotti, piazza Tola, via Brigata Sassari, via Cagliari, emiciclo Garibaldi e via Roma. Torna Luci in Miniera, la manifestazione nata nel 2019 e che ogni anno dal 4 al 31 dicembre illumina l’ex borgo minerario dell’Argentiera, uno dei maggiori esempi di archeologia industriale del Nord Sardegna, in uno scenario suggestivo di luci, installazioni artistiche, e tour esperienziali. Per info: www.mar-argentiera.org

La filodiffusione

Il centro cittadino sarà allietato da una selezione di musiche a tema natalizio, dai temi tradizionali ai successi internazionali degli ultimi anni, che saranno trasmesse da un impianto di diffusione costituito da circa 75 diffusori. Le persone saranno così accompagnate da una piacevole musica di sottofondo durante le loro passeggiate e i loro acquisti, nel rispetto dei residenti e dei lavoratori.

I giochi

Non mancheranno le giostrine, l’autoscontro e altre attrazioni: gli storici operatori del comparto hanno accettato la sfida lanciata dall’amministrazione comunale e hanno scelto di lasciare piazza d’Italia e piazza Castello per trasferirsi nella parte più alta dei giardini pubblici, tra corso Berlinguer e l’emiciclo Garibaldi. Una scelta che per il Comune rappresenta la possibilità di estendere l’area interessata dagli eventi natalizi e promuovere una sorta di ricucitura tra il centro cittadino, i giardini e viale Italia, altra tradizionale via dello shopping.

Il contest

Rientra nell’ambito della partnership tra Comune e Camera di Commercio e del supporto operativo dei Ccn anche l’indizione di Viviamo il centro, un contest fotografico dedicato all’atmosfera del Natale a Sassari. Al concorso si abbinerà una lotteria alla quale potranno partecipare solo i possessori degli scontrini effettuati nei negozi del centro che aderiscono all’iniziativa. Il primo premio in palio è un buono viaggio da mille euro.

La comunicazione

Per il 2024 è stata studiata una nuova idea grafica che ritrae un tipico villaggio natalizio animato dai passanti. Lo slogan L’atmosfera del Natale arriva a Sassari coglie in pieno lo spirito delle festività. La campagna di comunicazione prevede l’affissione di manifesti nell’area urbana e di poster con il calendario delle iniziative nelle bacheche del Comune in piazza Azuni e a Palazzo di Città. Per informazioni sulle attività in programma è possibile contattare l’Ufficio informazioni turistiche InfoSassari di via Sebastiano Satta, a Palazzo di Città, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.30, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 (infosassari@comune.sassari.it – +39079279977). Attivo anche l’Infopoint mobile multimediale in piazza Castello, da martedì a domenica dalle 10 alle 14.

La goliardia

Torna anche la Festa delle matricole fissata per il 14 dicembre in piazza Università. L’Associazione Goliardica Turritana compie 40 anni e celebra la quarantesima Discesa dei carruzzi in viale Trento, in programma l’8 dicembre dalle 9 alle 13.

L’accordo

Il programma è frutto anche del contributo da 200mila euro dell’assessorato regionale del Turismo, Ma la grande scommessa è l’accordo tra Comune di Sassari e Camera di Commercio di Sassari, rispetto al quale la collaborazione per il cartellone natalizio è un primo banco di prova.

Comune di Sassari e Camera di Commercio sigleranno un Accordo quadro di Cooperazione per attività congiunte di marketing urbano. I due enti convengono sulla necessità di collaborare per definire iniziative e azioni strategiche, tese a rivitalizzare e animare la città e il tessuto produttivo, unica leva a disposizione delle istituzioni per fronteggiare la crisi economica e occupazionale. L’accordo di cooperazione prevede l’elaborazione comune e il cofinanziamento di iniziative in grado di insistere in particolare sui processi che i due enti portano già avanti nell’ambito della rigenerazione urbana, sia sul piano sociale che economico.

La partnership

Positivo anche l’accordo stretto con Saba Italia, la società che gestisce i parcheggi a pagamento in città, partner logistico della manifestazione grazie a una serie di pacchetti per invogliare le persone a vivere il clima di festa e a privilegiare il centro per i propri acquisti. Tanto per fare degli esempi, dal 6 dicembre al 6 gennaio e dalle 16 alle 20 parcheggiare all’Emiciclo o in piazza Fiume costerà 2 euro. Per sostenere la ristorazione, sono previsti dei Lunch Pass e dei Dinner Pass da 1 euro dalle 12 alle 16 e dalle 19 alle 24, mentre lo shopping time sarà caratterizzato da una tariffa da 1 euro dalle 15 alle 20. Per chi prenota nelle strutture ricettive cittadine, infine, 24 ore di parcheggio costano 6 euro.

Il primo appuntamento

Tra gli obiettivi dell’attuale amministrazione c’è la rivitalizzazione del centro storico di Sassari, che passa dalla riconquista delle sue funzioni più tipiche e dalla programmazione di manifestazioni che consentano alla comunità di riscoprire la città vecchia e di viverla. Va in questo senso l’appuntamento del primo fine settimana di Sassari Natale Insieme. Il 6 dicembre aprirà i battenti la diciassettesima edizione di Weekend dei gusti, il format dell’associazione Taribari per porre al centro Sassari e il suo patrimonio enogastronomico, culturale, associativo e artistico-creativo. Sabato 7 dicembre saranno 4 gli itinerari e 32 i punti di degustazione dedicati ai piatti più rappresentativi della cucina del territorio. Da segnalare un itinerario speciale realizzato con l’Associazione Abbì e dedicato alle lumache, protagoniste della tradizione culinaria cittadina.

Capodanno a tutto rock

Sarà Gianna Nannini la protagonista dell’attesissimo concerto di Capodanno a Sassari. La più grande rocker italiana di sempre è stata scelta dall’amministrazione comunale – grazie all’intermediazione della cooperativa Le Ragazze Terribili – per regalare alla città un evento di altissimo livello con cui salutare il 2024 e accogliere il prossimo anno con un carico di energia, di classe e di entusiasmo.

Gianna Nannini è una star indiscussa del panorama musicale nazionale e tra le poche espressioni del rock nostrano a godere di fama e seguito a livello internazionale. Musicista, cantante e autrice dei suoi brani, la sua voce unica e inimitabile e la sua presenza scenica – che unisce dolcezza melodica e trascinante energia rock – dal 1979 ne fanno un’icona della musica europea. Amata da pubblico e critica, continua instancabilmente a cercare nuove sonorità e nuovi produttori per le sue canzoni, in un cammino che oggi prosegue tra Londra e Milano ma che la porta ancora in giro per l’Europa. E che a San Silvestro la porterà a Sassari, in piazza d’Italia, per un Capodanno da incorniciare.

La conferenza

Sassari Natale Insieme 2024 è stato presentato oggi nella sala consiliare di Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dall’assessora comunale alla Cultura, Nicoletta Puggioni, dall’assessore comunale alle Attività produttive, Lello Panu, dal presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Stefano Visconti, da Giusy Mura in rappresentanza dei centri commerciali naturali, dall’amministratore delegato di Saba Italia, Alessandro Crescenzi, dalla presidente dell’associazione Taribari, Federica Capobianco, e dalla presidente della cooperative Le Ragazze Terribili, Barbara Vargiu.

Le dichiarazioni

«In cinque mesi non avete sentito da questa amministrazione una sola considerazione negativa rispetto al passato, siamo consapevoli che la città ha bisogno di rivolgere lo sguardo in avanti, di lasciarsi alle spalle l’attitudine a contorcersi attorno ai problemi, di propendere all’ottimismo e al sorriso», ha detto Giuseppe Mascia. «Sappiamo anche che nessuno può farcela se non si agisce tutti insieme nella stessa direzione ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso di collaborazione stabile, duratura e lungimirante con le altre istituzioni – ha aggiunto – non stiamo solo dando a Sassari il Natale e il Capodanno che si merita, ma stiamo proiettandoci verso la definizione di un nuovo modello di città, nella consapevolezza che il cambiamento ha tempi lenti e richiede pazienza e volontà».

L’assessora Puggioni ha sottolineato «lo sforzo immane, economico e organizzativo, frutto del lavoro di squadra e della collaborazione della Regione, che ha finanziato il 50% dei 400mila euro investiti sul Natale, la Camera di Commercio, che sostiene l’intervento per il 20%, e il Comune, che ha messo il restante 30%». Rinviando ai vari strumenti disponibili per la scoperta di un programma ricco e articolato, la titolare della Cultura ha rimarcato che «la volontà è quella di rivitalizzare la città, invogliando le persone a frequentarla e a riappropriarsene». Dello sforzo congiunto e della necessità di interventi mirati ha parlato anche l’assessore Panu. «Abbiamo iniziato a parlare di Natale in settembre – ha rivelato – e ci siamo subito trovati in sintonia con il sistema produttivo rispetto alla necessità di lavorare insieme per supportare il rilancio del commercio e di tutte le attività che producono economia, occupazione, sviluppo e benessere».

Uno dei punti qualificanti e innovativi del lavoro impostato è l’accordo tra Comune e Camera di Commercio. «Si tratta davvero di una buona notizia, è fondamentale che due enti così diversi e autonomi come sono i nostri inizino a dialogare a partire da materie un po’ più semplici per poi magari concentrarsi su questioni più di dettaglio come la rigenerazione», ha detto Stefano Visconti, ricordando che l’ente camerale «è ormai dal 2022 che stanzia cifre cospicue, all’incirca 200mila euro, a beneficio delle attività di rigenerazione e di animazione dei centri urbani durante il periodo natalizio, attraverso voucher mirati alla realizzazione di azioni di marketing urbano e commerciale». Soddisfatti anche i Centri commerciali naturali. «Questo progetto vede correttamente coinvolti tutti gli attori economici e istituzionali, credo che il risultato sia ben visibile nelle tante novità di un programma importante», ha affermato Giusy Mura a nome di tutti.

Il primo appuntamento di richiamo è per il 7 dicembre con il Weekend dei gusti. «Siamo alla diciassettesima edizione e ci sentiamo nel posto giusto perché esprimiamo di fatto la filosofia di questo cartellone, tra voglia di stare insieme, di rivitalizzare il centro storico e di valorizzare le peculiarità di Sassari, anche quelle alimentari», ha detto Federica Capobianco. All’obiettivo concorre anche Saba Italia con una serie di proposte per favorire il parcheggio a costi sostenibili. «Abbiamo volentieri ragionato con l’amministrazione perché crediamo che sia fondamentale che le persone tornino a vivere il centro, speriamo che il nostro contributo sia sostanziale e possa essere apprezzato», ha detto l’ad Alessandro Crescenzi.

Prima della chiosa finale del sindaco, che ha voluto ringraziare «la Regione Sardegna per il significativo contributo, ma anche la Fondazione di Sardegna e tutti quei soggetti che lavorano in una direzione tesa a favorire la ripresa della città», è toccato a Barbara Vargiu spiegare la scelta fatta per Capodanno. «Abbiamo accolto l’invito dell’amministrazione a fare una nostra proposta, siamo una cooperativa di donne e siamo cresciute con la musica di Gianna Nannini – ha dichiarato – ci è sembrata la scelta giusta per un Capodanno liberatorio, nel segno dell’energia e della fiducia».