Arti-Coese-Festival, scrivere in pace: la letteratura alla Galleria Cult

ALGHERO – Anche quest’anno l’incontro è dedicato alla scrittura. Ricordando i contributi essenziali al pensiero del pacifismo specie quello di Bertha von Suttern, primo Nobel per la Pace al femminile, invitiamo alla lettura corale di testi per la non-belligeranza, per non isolare artiste/i. Per non svuotare i Paesi del pensiero critico mondiale. Per evitare un nuovo rogo dei libri.

Il nostro dibattito si allarga alle testimonianze letterarie, dalle opere e riflessioni di Ingeborg Bachmann e Stefan Zweig, fino ad arrivare ai contributi letterari del secondo novecento per voce di Mary Benedetti e quelli a noi più vicini con i recenti testi dei poeti Antonio Fiori, Alessandro Ceni, Massimiliano Fois e Antonio Pibiri.

L’occasione è speciale per l’intervento della libera studiosa austriaca Susanne Farendla che partendo da Graz, si è stabilita in Sardegna ormai da decenni. A lei è dedicato anche il nostro “video-ritratto di passione” che sarà presentato in primavera per Austriamentis 2025. Sarà Susanne Farendla ad introdurci nella tematica della neutralità austriaca e portare la testimonianza delle vicende che hanno influenzato la sua famiglia e permeato la sua infanzia.

L’evento è a cura dell’Associazione Fondo VP-Sardinia. Arti-Coese-Festival 2024 / Austriamentis ha il sostegno di: Fondazione Alghero, Land Salzburg, Stadt Salzburg, Forum Austriaco di Cultura Roma (Ministero Affari Europei e Internazionali). Si svolge in collaborazione con Comune di Bosa, Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero, Ass. Sesto Continente, Ass. Senza Confini Di Pelle.

Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39 A – Alghero. Lunedì 2 dicembre, ore 17.00

Ingresso gratuito. Necessaria prenotazione con mail a: ass.fondovpsardinia@gmail.com