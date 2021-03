Sassari, lavori nelle strade cittadine

SASSARI – Proseguono i lavori di fresatura, bitumatura e tracciamento della segnaletica orizzontale su diverse strade cittadine. I cantieri, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari, proseguiranno anche nelle prossime settimane, salvo imprevisti legati al maltempo. Entro giovedì partiranno gli interventi in via Viziliu e in via De Martini. Nella prima sarà rifatto il tappetino stradale nelle parti più degradate e sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato davanti all’ingresso della scuola. Anche in via De Martini si lavorerà sul manto stradale nelle aree più rovinate e pericolose.

Nelle scorse settimane i cantieri hanno interessato la zona di piazzale Segni, via Mastino, via Prunizzedda, via Dalmazia e via Roth, tra via Guarino e via Sironi. Inoltre si è provveduto a tracciare la segnaletica orizzontale in via Turati e nelle zone limitrofe, così come in via Padre Zirano.

Le fresature e bitumature hanno riguardato inoltre via Pirandello, tra la rotatoria di corso Pascoli e quella di via Berlinguer, anch’essa interessata dai lavori.