Sassari, il consigliere Deiana (ex-Lega) va in Fdi

SASSARI – “in un momento in cui la situazione pandemica generata dal covid impone un freddo distanziamento interpersonale che mina l’anima stessa dell’attività politica a contatto con le persone, affidiamo ad un comunicato stampa l’adesione a Fratelli d’Italia del Consigliere Comunale Daniele Deiana, che con piacere e con l’entusiasmo che lo contraddistingue ha condiviso la visione, il progetto e l’azione politica di FDI nel Territorio, basata sui valori dell’identità Nazionale e territoriale, e finalizzata alla massima tutela dei cittadini attraverso l’ordine e la sicurezza pubblica, al rispetto delle Istituzioni e dei principi di libertà che esse rappresentano. L’attività in seno al Consiglio comunale di Sassari siamo sicuri che verrà portata avanti con profondo senso del dovere, così come è consuetudine per gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia che rappresentano i cittadini all’interno delle Istituzioni. A Daniele esprimiamo un saluto di benvenuto e un Augurio di buon lavoro, con la certezza che nell’Assemblea Civica di Sassari contribuirà alla crescita del partito nel territorio, dando voce alle istanze di cui la Destra da sempre è depositaria”, così il coordinamento provinciale di Sassari di Fratelli d’Italia.