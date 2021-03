Sassari, far-west centro storico. Lega: Campus intervenga

SASSARI – Il direttivo della Lega sezione di Sassari non lascia passare inosservata l’aggressione subita al Centro Storico da un residente di 68 anni, Costanzo Salis che, ieri sera, è stato minacciato con tanto di collo di bottiglia rotto dopo aver ripreso un immigrato di origini nigeriane colto in flagrante mentre gettava per strada una lattina di birra. Il peggio è stato scongiurato da un gruppo di giovani senegalesi che è intervenuto in difesa del residente sassarese.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Per la coordinatrice della sezione Lega di Sassari, Marina Puddinu < >. Ad intervenire sul fatto anche Angelo Cubeddu, responsabile organizzativo provinciale del partito e il consigliere comunale Lega Francesco Ginesu < >.

Il gruppo Lega città di Sassari, esprimendo piena solidarietà alla vittima dell’aggressione, invita ancora una volta il Sindaco ad un dialogo con chi vuole dare maggiore peso alla tematica della sicurezza in città specialmente dopo che l’opposizione ha presentato specificazioni per l’installazione di videocamere in città.