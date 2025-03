Sassari Città delle Donne, un 8 marzo di racconti e musica

SASSARI – Una giornata di letture, canzoni, aperitivi, appuntamenti a teatro, racconti e immagini per fare dell’8 marzo un richiamo all’importanza di costruire una comunità che guardi al futuro dalla prospettiva femminile, immaginando una città più inclusiva, accogliente e solidale, in grado di coinvolgere, di estendere il perimetro della partecipazione, della cittadinanza attiva e della materializzazione dei diritti di tutte e di tutti. È l’idea che ispira Sassari città delle donne: 8 marzo sempre, manifestazione diffusa patrocinata dal Comune di Sassari grazie alla triangolazione tra il settore Politiche educative, il settore Politiche sociali e la commissione consiliare permanente per i problemi sociali, pubblica istruzione, attività culturali, sport, turismo e spettacolo.

Grazie alla regia di Memoria Storica Torresina e Clip e al contributo finanziario della Fondazione di Sardegna, sabato 8 marzo le donne saranno protagoniste di due momenti che animeranno il centro per rilanciare una delle direttrici principali lungo le quali si muove l’amministrazione Mascia: Sassari Città delle Donne, appunto.

«Per cambiare prospettiva occorre adottare il punto di vista delle donne», ribadisce il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna. «Il ruolo non ancora adeguatamente riconosciuto investe la dimensione privata e quella pubblica – rimarca – crediamo in una città che affida alle donne ruoli decisionali e apicali, che costruisce una comunità attenta e solidale, che garantisce condizioni di uguaglianza e opportunità di accessibilità, inclusione e partecipazione».

Si inizia alle 11.30 in largo Pescheria, nella nuova sede di Clip, acronimo di Collettivo Letterario Informale Performativo. A voce alta – A bozi manna è il titolo dell’incontro animato da letture e poesie a cura dei componenti dell’associazione e dei loro ospiti, intervallati dalla musica di Rita Casiddu. Questa prima parte della manifestazione si chiuderà con un aperitivo conviviale nel cuore del centro storico.

Alle 19 a fare gli onori di casa al teatro Civico di corso Vittorio Emanuele sarà l’Amst, ossia l’associazione di promozione sociale Memoria storica torresina. Un secolo di sport femminile a Sassari, giunta alla sua terza edizione, sbarca a Palazzo di Città fra proiezioni di foto d’epoca, racconti, aneddoti e curiosità col giornalista Andrea Sini. Durante la serata a ingresso gratuito (sino a esaurimento posti), sono previste alcune incursioni musicali di Giuliano Rassu.

«La cultura, l’arte, l’incontro e la convivialità possono essere preziosi strumenti per veicolare messaggi dal valore universale, per educare a un mondo capace di parlare quotidianamente e attraverso più linguaggi di diritti, di pari opportunità e di diritti», sostiene l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, mentre per l’assessora alle Politiche sociali, Lalla Careddu, «è fondamentale che l’8 marzo cessi di essere un fatto isolato, una ricorrenza, ma che diventi anche nella nostra comunità un’occasione per fare il punto, per aggiornarci, per verificare i passi avanti compiuti nella direzione di una città più inclusiva e più giusta». Per Vannina Masia, presidente della commissione consiliare competente, «è fondamentale l’alleanza con operatrici e operatori culturali, sociali, economici e istituzionali, come in questo caso, per tenere alta l’attenzione su diritti e pari opportunità, determinanti per costruire la nostra idea di città che cambia».

All’ideazione dell’iniziativa e alla definizione del programma ha contribuito anche il consigliere comunale Giovanni Dessole. «Abbiamo pensato a un 8 marzo diverso, che vada oltre le celebrazioni, le liturgie istituzionali e i riti più consumistici – afferma – per farsi richiamo alla consapevolezza, alla cura, all’attenzione».

Per centrare il bersaglio, il Comune si è avvalso del contributo di Amst e Clip. Un secolo di sport femminile a Sassari ripercorre un secolo di storia cittadina attraverso le imprese delle tante sportive che hanno lasciato un segno. «Lo sport deve essere inclusivo, la presenza delle donne nella storia dello sport sassarese è sempre stata significativa e vincente», è il messaggio dell’Associazione memoria storica torresina. «Crediamo molto in questo viaggio narrativo alla scoperta di quel mondo», dicono i dirigenti. «Sassari è da sempre molto attiva in ambito sportivo – concludono – e sin dai primi del Novecento la presenza delle donne è centrale».

«Con A voce alta – A bozi manna ci ritroviamo per raccontare, ascoltare, uscire dalla nostra zona di comfort», è la sfida di Clip. «Leggeremo storie che favoriscono una riflessione sulla situazione delle donne, di diritti e di opportunità da conquistare ogni giorno – è l’idea – coi racconti e la musica portiamo avanti la nostra lotta quotidiana a supporto di tutte le donne e di tutte le minoranze che non hanno voce».