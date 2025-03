Fdi: “Forza Italia ambigua: o sta nel Centrodestra o con sindaci e governi di sinistra”

ALGHERO – Nonostante persista il classico torpore locale che, come una calda coperta, ricopre quasi tutti e tutto, la politica, anche, forse, in vista di scadenze elettorali non più così lontane, non può far passare inosservati alcuni recenti passaggi fatti emergere dalla stampa in particolare dalla nostra testata giornalistica, Alghero News e dalla Nuova Sardegna.

Come correttamente riportato dal comunicato stampa di Fratelli d’Italia, in questi giorni, con sicuramente avvicinamenti risalenti anche a tempi meno recenti, ci sono state evidenti esternazioni da importanti esponenti, da una parte Forza Italia e dall’altra dal sindaco Cacciotto e altri rappresentanti della sua amministrazione che, senza troppa immaginazione, conducono ad un limpido orizzonte di collaborazione che, in politica, significa condivisioni programmatiche, percorso consigliare almeno di non belligeranza fino ad arrivare a nomine in ruoli amministrativi. Quest’ultimo passaggio, pare, difficile, ma il resto molto più plausibile ciò, alla luce, anche di un passato in cui i numeri dell’aula sono sempre stati piuttosto garantiti.

Insomma, una trasversalità che, se dovesse portare a epocali e straordinariamente meravigliosi e attesi da decenni risultati, con magari un cosi detto “governo di salute pubblica”, potrebbe anche essere comprensibile, altrimenti si è sempre nell’ambito del piccolo cabotaggio. Fatto che, è plausibile, vede gli alleati, in particolare della coalizione di Centrodestra, oggi all’opposizione, chiedere di fare chiarezza se non storcere il naso o di più.

“Le recenti dichiarazioni del nuovo consigliere regionale di Forza Italia, Piero Maieli, che apre a collaborazioni con il sindaco di Alghero, espressione di una lista civica vicina all’Alleanza Verdi Sinistra, e di Nanni Terrosu, responsabile provinciale dello stesso partito, che si definisce equidistante tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, sollevano interrogativi politici nella coalizione”, cosi il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia che continua “le dichiarazioni, rese rispettivamente in una intervista rilasciata al giornale online Alghero News e sulle colonne de La Nuova Sardegna in avvio della stagione congressuale forzista non possono restare senza risposta”.

“In politica, la chiarezza verso gli alleati e, soprattutto, verso gli elettori è un dovere imprescindibile. Per questo ci aspettiamo che Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, figura di riferimento del partito in città, facciano piena luce sulle posizioni espresse da esponenti di primo piano della loro forza politica. Che questi siano derubricabili a semplici scivoloni politici”.

“È infatti inaccettabile che, mentre si lavora con serietà per il buon governo della nazione e si conduce un’opposizione coerente in città e in regione, emergano ambiguità che minano la necessaria compattezza della coalizione. Queste incertezze non solo indeboliscono il quadro politico, ma alimentano scenari contraddittori e gettano ombre sul futuro”.

“Non intendiamo rivivere situazioni come quelle del recente passato, quando in consiglio comunale ad Alghero Forza Italia ha preferito sostenere emendamenti della sinistra anziché le proposte della propria maggioranza. Fratelli d’Italia, ad Alghero, a Cagliari, come a Roma, rimane il punto di riferimento per liberali e conservatori, senza tentennamenti né ambiguità, agendo con coerenza nell’interesse esclusivo della città”.

“Chi intende giocare su più tavoli per meri calcoli personali o di gruppo lo faccia alla luce del sole. I cittadini hanno diritto alla verità e alla trasparenza”, chiudono Fdi.

Nella foto il congresso di Forza Italia con anche il sindaco Cacciotto

