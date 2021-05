Sardegna gialla, ecco tutte le regole

ALGHERO – Contagi e ricoveri in drastico calo. Da lunedì la Sardegna vedrà allentate le misure anti-Covid. Certo, purtroppo resterà ancora l’illiberale e, oramai, insensata misura del “coprifuoco”, però diverse attività potranno riaprire. Ecco, qui di seguito, le principali regole previste per la zona gialla:

SPOSTAMENTI

– Senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida.

– Dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo.

COPRIFUOCO

– Vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00 salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute.

VISITE A PARENTI O AMICI

– È consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Le visite devono concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00.

ATTIVITÀ E CENTRI COMMERCIALI

– Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

BAR E RISTORANTI

𝗙𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭:

– È consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione.

Non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali.

– L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto.

𝗗𝗮𝗹 𝟭 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭:

-Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00.

SPORT E RIAPERTURA PALESTRE

– Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque vietato l’uso di spogliatoi.

– Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli. Riaprono anche gli stabilimenti balneari.

– Dal 1 giugno 2021:

– sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli previsti.

– Riaprono gli stadi per le competizioni sportive e gli eventi con capienza di 1000 spettatori all’aperto e 500 indoor.

– Dal 1 luglio 2021 riaprono gli impianti termali.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

– ll servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo.