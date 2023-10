Sardegna al Centro, ecco il coordinamento territoriale

ALGHERO – “L’avvio del percorso congressuale di “Sardegna al Centro 20Venti” ha portato al rinnovo del Coordinamento cittadino e territoriale di Alghero. Alla carica di Coordinatore è stata eletta Federica Bandinu.

La squadra che annovera, tra i tanti nomi, Toti Columbano, Ennio Ballarini, Massimiliano Fadda, Gianni Budroni, Andrea Columbano e Toni Faedda, è pronta a lavorare per portare il progetto del movimento ai concittadini.

È importante donare ai territori questa alternativa in grande autonomia, che ha come principio la concretezza e la semplicità, una politica partecipativa, che deve

superare il leaderismo.

Il progetto, iniziato 4 anni fa, continua ad arricchirsi e siamo felici che anche Alghero abbia la possibilità di farne parte. Quello che desideriamo per la nostra terra è in primo luogo la possibilità di essere noi stessi i protagonisti e gli artefici “a casa nostra” del nostro presente e del nostro futuro.

Auguriamo a noi stessi un buon lavoro e, a tutti i nostri concittadini, che si avveri ciò che ognuno di loro vuole per Alghero e per la propria isola, dandoci fiducia per contribuire affinché i loro desideri si avverino”

Il Coordinamento di Alghero – Nurra – Coros di “Sardegna a