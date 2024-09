Sant Miquel Festival, gli eventi del weekend

ALGHERO – Entra nel vivo ad Alghero il San Miquel Festival 2024, il cartellone identitario ideato dall’Amministrazione comunale e da Fondazione Alghero col prezioso contributo di numerose associazioni, che quest’anno si presenta particolarmente ricco di manifestazioni, eventi ed artisti. “Romanza senza parole” (20 settembre), Istantales in concerto (21 settembre), Progetto Fertilia 2023-2024 (dal 20 al 22 settembre): questi i principali appuntamenti del weekend, tutti ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si parte venerdì (ore 20) nel teatro all’aperto del Quarter con “Romanza senza parole”, l’evento firmato dall’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero con protagonisti tre dei musicisti più rappresentativi del territorio. Raimondo Dore, con le sue improvvisazioni al pianoforte, invita a compiere un viaggio nel quale le note musicali, sostituendosi alle parole, coniugano passato e presente, raccontano storie, avventure, favole, atmosfere, affetti. Supportato dai ritmi del contrabbasso di Salvatore Maltana e dagli echi delle percussioni di Massimo Russino, compone dal vivo una Romanza destinata ad essere, in un feeling ideale, arricchita dalle emozioni degli spettatori.

Sabato (ore 20.30), il palco incastonato tra le mura del centro storico accoglierà il concerto degli Istantales, in tour con “Zente Nostra”. La band nuorese, il gruppo etno-pop agro pastorale che da quasi trenta anni calca le scene più importanti della musica in Sardegna, vanta importanti collaborazioni musicali con numerosi artisti nazionali ed ha all’attivo 15 produzioni discografiche per un totale di 500.000 dischi venduti. Gigi Sanna alla chitarra e voce, Luca Floris alla batteria, Sandro Canova al basso, con Francesco Caboni e Francesco Lai alle chitarre elettriche e Tonino Maccari alle tastiere, ad Alghero ripropongono un collaudato repertorio in grado di coinvolgere ed affascinare.

In mezzo, tre giornate di incontri ed eventi per raccontare l’evoluzione di Fertilia negli ultimi anni con il Progetto Fertilia 2023-2024 (20-21-22 settembre). Sul palco allestito di fronte a Piazza San Marco, le associazioni territoriali propongono interessanti dibattiti e la presentazione di progetti di sviluppo territoriale. Tra i numerosi momenti d’incontro con la cittadinanza, il conferimento della cittadinanza onoraria di Alghero alla signora Egea Haffner, icona dell’esodo dei fiumani, degli istriani e dalmati, la proiezione in prima visione nazionale del film recentemente presentato al Festival del Cinema di Venezia, “Rotta 230° – Ritorno alla Terra dei Padri” e la presentazione del videogioco in realtà aumentata “Memory Department Fertilia Files”.

Il Sant Miquel Festival anche quest’anno è sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude & Trigu ed è realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali. Ai momenti di spettacolo si affiancano le tradizionali celebrazioni religiose presso la Cattedrale di Santa Maria in occasione del Santo Patrono: Sabato 28 settembre (ore 18.30), Domenica 29 settembre Ore 7.30 | Ore 10.30 | Ore 12.00 Santa Messa e alle 18.30 la Messa Solenne concelebrata e presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Mauro Maria Morfino. Per maggior informazioni sugli eventi in programma è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Alghero Turismo