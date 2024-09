“Altro che ricambio generazionale, occorre qualità e visione”

ALGHERO – “Rileviamo con soddisfazione che le censure agli indirizzi programmatici di Cacciotto, mosse dal Capogruppo di Forza Italia Marco Tedde nel suo intervento in Consiglio Comunale, hanno colto nel segno. Lo certifica il comunicato livoroso del gruppo Noi Riformiamo Alghero. Gli indirizzi programmatici di Cacciotto, anche a detta di Consiglieri di maggioranza, sono privi di obbiettivi concreti e risentono in modo pesante delle contraddizioni e del disallineamento di valori di una coalizione composita, formata da gruppi di centrodestra, di sinistra e dal M5S. Difettano di una “visione” programmatica dell’Alghero del futuro e di progetti concreti per il rilancio dell’economia e a favore delle famiglie. Col nostro Capogruppo concordiamo sul fatto che la politica algherese, come tutte le attività degli umani, ha necessità di un ricambio generazionale. Ma l’obbiettivo vero deve essere il ricambio intellettuale, delle competenze e della capacità di studiare e approfondire i temi. In una parola: occorre qualità! Che oggi non sempre, purtroppo, è rinvenibile. Emarginando i galleggiatori. Solo così Alghero potrà crescere. Per quanto attiene ai risultati elettorali di Tedde, non eletto alle regionali solo perché FI in Provincia di Sassari non ha fatto i necessari quozienti, vorremmo ricordare ai nuovi consiglieri di sinistra che Tedde in tutte queste tornate elettorali è sempre stato il più votato. Triplicando e quadruplicando il risultato di qualcuno di loro. E che alle ultime elezioni comunali ha conseguito oltre il 45 % dei voti, nonostante alcuni di loro abbiano tentato di spaccare il centrodestra cittadino. E Forza Italia continua a confermarsi primo partito ad Alghero. Forza Italia proseguirà nella sua opera attenta di opposizione, in Consiglio e in città. Nonostante le proteste di questi Consiglieri confusi”.

Forza Italia Alghero