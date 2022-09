Sant Miquel ad Alghero, rinviati a dicembre alcuni concerti

ALGHERO – Rinviati nella giornata di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre gli spettacoli all’aperto inizialmente previsti sul palco delad Alghero con, dedicato ad Ivan Graziani. Rimangono confermati i concerti della(30 settembre) e(1 ottobre). La programmazione musicale e culturale del Sant Miquel Festival, sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude&Trigu e realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali, va incontro ad alcune modifiche a causa delle proibitive condizioni meteorologiche dei prossimi giorni. Per entrambi gli spettacoli già previste le nuove date presso il Teatro Civico Gavì Ballero, all’interno del già ricco cartellone del: saranno recuperate il prossimo 28 dicembre “La Banda”, mentre Filippo Graziani si esibirà il 7 gennaio 2023. Per tutte le informazioni sugli eventi in programma, prenotazione ingressi e acquisto biglietti è possibile consultare la pagina dedicata all’evento sul sito Alghero Turismo https://bit.ly/ SantMiquel2022