A Olbia la Formula 1 di Motonautica: tappa mondiale

OLBIA – – H2O Racing, Promoter and organizzatore dell’UIM F1H2O WorldM Championship, il più prestigioso campionato mondiale di motoscafi inshore, ha appena confermato che la quarta tappa del Mondiale si svolgerà in Sardegna e precisamente a Olbia. Da tempo circolavano voci riguardo questo evento, voci che si sono intensificate dopo il grande successo della tappa finale del Campionato di Aquabike che si è disputata al molo Brin a metà settembre.

La fattiva collaborazione tra gli organizzatori dei due Mondiali, Regione Sardegna e l’Amministrazione Comunale di Olbia ha evidentemente dato i suoi frutti ed ora Olbia e la Sardegna si candidano ad essere “le capitali” della Motonautica in Italia. L’UIM F1H2O Italian Grand Prix of Regione Sardegna si svolgerà il prossimo 14-16 Ottobre al

molo Brin. Il Campionato Mondiale F1H2O vede la partecipazione dei migliori piloti al mondo di ben 10

diverse nazionalità che si sfidano in gare adrenaliniche e ad alto rischio che ne fanno uno dei più spettacolari ed eccitanti sport al mondo. I catamarani monoposto possono raggiungere la velocità di più di 140 km all’ora in virata fino a

superare i 226 km all’ora nei rettilinei. F1H2O torna in Sardegna per l’undicesima volta dopo 18 anni, quando nel 2004 Cagliari si tenne l’ultimo Grand Prix vinto da Scott Gillman, ora team Manager del suo proprio team

Gillman Racing.

«Era il lontano 1994 quando approdammo per la prima volta in Sardegna a Porto Cervo con il

Campionato Mondiale di F1H2O – dice Nicolò di San Germano, Founder di H2O Racing– e

l’evento fu un tale successo che venne ripetuto per i due anni consecutivi per poi spostarsi a

Cagliari per altre 7 edizioni. È per me un immenso piacere tornare quindi in quest’isola

meravigliosa che tanto amo e questa volta nella nuova location di Olbia che ha già dimostrato

negli ultimi anni di saper ospitare a grandissimi livelli i mondiali di Aquabike. Mi auguro che

questo sia solo l’inizio di una serie di altri futuri Grand Prix nell’isola che porteranno così la

Sardegna al top della Motonautica mondiale. Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti

alla Regione Sardegna, in particolare all’assessore al Turismo Gianni Chessa per il grande

supporto che ci ha offerto, al sindaco di Olbia Settimo Nizzi e all’assessore al turismo Marco

Balata che hanno sempre creduto in noi e alla Federazione Italiana Motonautica per la continua

collaborazione. Un ringraziamento speciale al Direttore Marittimo Giovanni Canu della

Capitaneria di Porto di Olbia e al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Sardegna

Massimo Deiana senza il cui aiuto le nostre gare non si potrebbero svolgere».

«È per noi motivo di grande orgoglio che, dopo il successo del “Regione Sardegna- Grand Prix of

Italy”, secondo e conclusivo round del campionato mondiale di aquabike, approdi ad Olbia la

quarta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 di Motonautica. – ha dichiarato il sindaco di

Olbia Settimo Nizzi – La nostra città si conferma centro di interesse per questo tipo di eventi

sportivi anche oltre i mesi prettamente estivi, permettendo così di allungare la stagione turistica

a beneficio dell’economia del territorio, con un intrattenimento di altissimo livello che, siamo

certi, farà appassionare i numerosi spettatori, offrendoci uno spettacolo indimenticabile».

«È per me un grande piacere che la Federazione Italiana Motonautica insieme a F1H2O riporti

quest’anno in Sardegna un grande evento Motonautico come Italian Grand Prix of Regione

Sardegna, 4^ tappa del Campionato Mondiale di F.1 Motonautica 2022 – ha detto il Presidente

della FIM Vincenzo Iaconianni – Dopo le fortunate edizioni delle gare svoltesi a Porto Cervo e

Cagliari, la massima espressione della motonautica da Circuito approda ad Olbia in un teatro di

gara impegnativo ed avvincente. Sono certo che le straordinarie prestazioni dei mezzi, la

capacità del Comitato Organizzatore e il Teatro di Gara potranno offrire ai certamente numerosi

spettatori e alla Sardegna tutta un evento eccezionale ed indimenticabile».

«Prosegue la stagione dei grandi eventi nella nostra città e siamo lieti che Olbia risulti ancora

come prima scelta da parte degli organizzatori. Appuntamento dunque il 14-15-16 ottobre per

quella che si preannuncia essere una gara entusiasmante: F1H2O Italian Grand Prix of Regione

Sardegna» conclude l’assessore Marco Balata.