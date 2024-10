Sanità: Riforma Organica dei PLUS per un Servizio alla persona più efficace

CAGLIARI – “Oggi, durante la Commissione Sanità, il capo gruppo di Sardegna al Centro 20venti Antonello Peru ha proposto – e la maggioranza ha accolto favorevolmente di riformare in modo organico i PLUS dei comuni (Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona). Questo intervento mira a potenziare e rendere più efficaci i servizi per il sostegno del reddito, l’inclusione sociale e lavorativa, il supporto alla famiglia e alla disabilità. Per questo ringrazio tutti i colleghi per aver colto l’importanza di questa iniziativa, che rappresenta un primo passo verso un’organizzazione più efficace e strutturata dei servizi destinati alla cittadinanza.

Peru ha spiegato che, per raggiungere questo obiettivo, è essenziale presentare un testo normativo che disciplini in modo chiaro e uniforme il funzionamento di un organismo così utile, ma attualmente troppo eterogeneo nella sua organizzazione interna. “In questo momento, i PLUS non riescono a esprimere al massimo il loro potenziale” – ha affermato Peru, dopo aver ascoltato, dieci giorni fa in audizione, una delegazione di lavoratori del settore.

Attualmente, i PLUS non dispongono di autonomia e sono finanziati dalla Regione e dal Ministero per garantire i servizi alla persona. Tuttavia, il personale al loro interno è frammentato: una parte è in carico ai comuni, un’altra alle cooperative e una parte è somministrata tramite agenzie interinali. Questa disomogeneità, ha aggiunto Peru, “non stimola né rende funzionali i servizi alla persona che quest’organo dovrebbe erogare.”

La proposta di Peru è di creare un organismo giuridico autonomo, che permetta di assemblare e ottimizzare i contributi economici trasferiti, stabilizzando il personale in un unico organismo e migliorando l’efficacia dei servizi offerti”.

Antonello Peru, consigliere regionale