Sanità in crisi, “Caporetto” dell’Oculistica algherese

ALGHERO – “Esprimiamo profonda preoccupazione per Oculistica di Alghero”. Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene sulla delicata situazione in cui versa Oculistica di Alghero, ubicata da oltre un decennio presso l’Ospedale Marino, che in forza di un provvedimento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dovrebbe letteralmente svuotare i locali del primo piano della struttura dalle apparecchiature oculistiche. “Una vera e propria “Caporetto” della gloriosa Oculistica algherese che già oggi è costretta a lavorare tra mille difficoltà in 4 locali inadeguati riducendosi a struttura poliambulatoriale, senza potere effettuare interventi chirurgici da qualche settimana -lancia l’allarme il Gruppo di F.I.-. “Secondo gli esponenti politici azzurri si tratta di una situazione paradossale, anche perché allorché la ATS ha dato la struttura ospedaliera in comodato all’Azienda Ospedaliera Universitaria era stato garantito l’uso degli spazi a favore di RADIOLOGIA, OCULISTICA e FARMACIA TERRITORIALE fino a che non fossero state reperite strutture adeguate di proprietà ATS. Ora si rischia che Oculistica non possa più eseguire prestazioni, visite ed esami diagnostici su pazienti che presentano gravi rischi di cecità, e dare risposte terapeutiche adeguate alle disabilità visive. I ritardi nelle prestazioni diagnostiche e nel trattamento delle patologie oculistiche, in particolare delle maculopatie che evolvono rapidamente verso la cecità assoluta e definitiva, nonché di tutte le altre patologie oculari acute che minano l’autosufficienza della persona, abbassano in modo esponenziale la qualità della vita nel territorio algherese. “Occorre intervenire con urgenza per consentire ai medici del servizio di continuare a garantire le prestazioni, anche, come estrema ratio, operando in altri presidi vicini -chiudono gli azzurri algheresi-.”