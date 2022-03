Comune-Forestas, si lavora nell’agro algherese

ALGHERO – Un robusto intervento nell’agro di Alghero per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità interna ha avuto inizio oggi. Grazie ad una convenzione tra Comune di Alghero, Forestas e Laore si stanno realizzando lavori di sistemazione della viabilità della bonifica algherese intervenendo su alberate frangivento, pulizia di cunette e pertinenze. Si tratta di strade interpoderali rese precarie dallo sviluppo della vegetazione di alberi e arbusti che pesano sulla sicurezza : si è iniziato oggi nella zona de La Segada, per poi continuare con un programma di interventi che copriranno alcune decine di km di strade nell’agro. I lavori sono eseguiti da Forestas, con quota di risorse regionali, che taglia e asporta la vegetazione particolarmente invasiva da tempo. “Ci occupiamo delle nostre borgate, del nostro agro, con particolare attenzione alle problematiche segnalate dai residenti, rispondendo con opere che in questi giorni hanno preso avvio grazie alla sinergia con la Regione e che continueranno con altre progettualità in itinere finalizzate a mettere in sicurezza sia la viabilità che le condizioni di decoro generali”, afferma il Sindaco Mario Conoci, che stamattina ha svolto un sopralluogo insieme all’Assessore alle opere Pubbliche Antonello Peru. L’Assessore, che ha seguito la procedura che oggi si sta traducendo in risultati, sottolinea al riguardo l’opportunità dell’accordo ma anche della continuazione delle azioni. “A questo importante intervento se ne aggiungeranno altri – precisa Peru – riguardanti non solo la viabilità ma anche la sistemazione di canali e ponti in tutta l’area dell’agro”.