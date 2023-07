Salvini in Regione, Pais: “I Sardi chiedono rispetto per propri diritti”

CAGLIARI – “Onorato della visita nella Casa dei Sardi del Ministro alle Infrastrutture e Vicepremier, Matteo Salvini, per una due giorni in Sardegna caratterizzata da azioni concrete per i porti, con l’inaugurazione del nuovo distretto della cantieristica nautica Porto canale di Cagliari, l’apertura di un importante tratto di strada della SS 125 in Ogliastra e la consegna dei lavori della diga di combidanovu ad Orgosolo, attesi da 32 anni”, cosi il presidente del Consiglio Regionale e coordinatore regionale della Lega Michele Pais.

“Ma si è anche parlato di aeroporti, della loro governance con la regia della Regione, del rafforzamento infrastrutturale e della continuità territoriale. Stamane ho detto a Matteo Salvini che i sardi hanno la bandiera dei quattro mori impressa nel cuore e che la nostra aspirazione di arrivare ad una autonomia compiuta è sempre più viva. Per questo chiediamo al Governo nazionale di aiutarci. I sardi non chiedono privilegi ma il rispetto dei propri diritti”.