Ad Alghero entrano in servizio 12 nuovi agenti di Polizia Locale

ALGHERO – Si rafforza il Comando di via Mazzini della Polizia Locale di Alghero. In servizio dai prossimi giorni i primi dodici agenti sui 24 totali risultati idonei ad essere inseriti nell’organico del Comune di Alghero. Questa mattina la firma del contratto ed i saluti del sindaco Mario Conoci, alla presenza del comandante Matteo Bertocchi. Il primo cittadino ha rivolto a tutti i presenti i complimenti per l’importante traguardo raggiunto e i più vivi auguri per un brillante proseguimento di carriera al servizio della città. Dopo una brevissima formazione con i colleghi, i nuovi agenti potranno essere occupati sui più ampi compiti di stretta competenza della Polizia Locale. Sarà così potenziato il servizio su strada a tutto vantaggio della circolazione veicolare, così come sarà garantita una maggiore presenza delle divise sul territorio comunale sul fronte del decoro e del rispetto dei regolamenti di igiene urbana, occupazione del suolo pubblico, abusivismo commerciale e sicurezza. L’ampliamento della dotazione organica consentirà anche una estensione degli orari di servizio a tutto vantaggio della cittadinanza e delle attività commerciali che operano ad Alghero.