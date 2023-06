Saluti della Guardia Costiera al Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana

ALGHERO – A seguito del cambio al vertice dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, c’è stata una visita di cortesia dei vertici della Guardia Costiera nella sede dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte. Il Presidente Raimondo Tilloca insieme al componente del Direttivo Adriano Grossi, al Direttore Mariano Mariani e il referente dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana Alberto Ruju hanno accolto il nuovo comandante, Tenente di Vascello, Biagio Semeraro che prende la guida a livello locale subentrando al Tenente di Vascello Giuseppe Tomai. Entrambi sono stati ricevuti, nella struttura di Tramariglio, dai vertici del Parco e dell’Amp, i quali hanno evidenziato l’ottimo lavoro svolto col Comandante Tomai ricordando alcuni delle azioni e progettualità messe in atto per la salvaguardia e tutela dell’ambiente marino e la fruizione di esso. “Siamo sicuri che il rapporto con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero continuerà con la massima e proficua collaborazione come è stato svolto fino ad adesso”, cosi dalla guida dell’Ente Parco.