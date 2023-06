Ad Alghero il nuovo Ospedale, accolte le richieste della Città

ALGHERO – “E’ un primo e importante segnale di attenzione vera alle esigenze di Alghero e del territorio. La nuova delibera spazza via gli scetticismi che da più parti arrivavano circa la volontà da parte del presidente Christian Solinas, dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e della maggioranza consiliare di realizzare il nuovo ospedale ad Alghero e rilancia l’importanza del presidio algherese nel sistema complessivo della sanità territoriale e regionale. Un punto fermo che conferma la richiesta forte e unitaria arrivata dalla nostra Amministrazione e dalla Città”. Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, accoglie e commenta le disposizioni attuative urgenti deliberate dalla Giunta regionale all’interno della più ampia riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari, così da garantire una struttura adeguata alle mutate esigenze della città di Alghero e del territorio ed assicurare standard elevati per la cura e l’assistenza medica.

Sarà adesso lo studio di fattibilità previsto in delibera ad opera di Ares ad indicare la collocazione ottimale della nuova struttura ospedaliera a seguito delle verifiche relative ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, paesaggistica, urbanistica e archeologica delle aree potenzialmente idonee e già individuate sul territorio di Alghero. “Attendiamo gli sviluppi che deriveranno dalla delibera della giunta regionale, che, con il giusto coinvolgimento dell’amministrazione comunale e della città, permetterà al territorio di individuare la soluzione migliore per la costruzione del nuovo ospedale. Nel Piano Urbanistico Comunale, in fase di progettazione preliminare abbiamo previsto, con l’approvazione del consiglio comunale, due ipotesi per lo sviluppo del nuovo polo ospedaliero: il terreno della Taulera adiacente alla struttura esistente del Civile, già oggetto di variante urbanistica nel 2008, per il quale bisognerebbe procedere all’esproprio, che permetterebbe di implementare i servizi attualmente operativi, e il terreno di proprietà della regione in località Mamuntanas” chiude l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras.