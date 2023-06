Addio Berlusconi, un immenso e affettuoso abbraccio di popolo

CAGLIARI – “Un immenso, affettuoso abbraccio di popolo, un popolo che lo ha amato come raramente accade. Con Silvio Berlusconi è andato via un pezzo di storia di questo Paese ma la sua vitalità, generosità, lungimiranza e il suo intuito, non solo politico, restano un insegnamento forte per tutti gli uomini e le donne che oggi lo hanno salutato per l’ultima volta. Ho ricordato, commosso, i tanti momenti trascorsi insieme, le tante manifestazioni del suo affetto e della sua vicinanza. Silvio Berlusconi è stato un grande amico della Sardegna e del popolo sardo, verso il quale ha sempre nutrito sentimenti di profondo rispetto e di ammirazione. Il segno indelebile del suo agire è impresso nei cambiamenti sociali, economici e politici dell’Italia che lui stesso ha accompagnato verso il cambiamento. La sua scomparsa lascia un grande vuoto ma il suo esempio resta vivo”. Così il Presidente della Regione, Christian Solinas, che oggi ha partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano.