Salta ancora una Commissione Consigliare, “basta coi mal di pancia”

ALGHERO – “Tanto per cambiare, anche oggi va deserta una commissione consiliare perché la maggioranza non garantisce il numero legale. La commissione Ambiente era ancora una volta convocata per approvare il regolamento dell’Area Marina protetta, ma le fibrillazioni che continuano ad attraversare la destra algherese non hanno permesso che la commissione si tenesse. La volta scorsa era stato il partito di Fratelli d’Italia a non garantire il numero, ma poi prima del consiglio, grazie a una gita in spiaggia del sindaco, il malumore era in parte rientrato. Oggi, invece, è il gruppo di Noi con Alghero che, seppure con due assessori risulti ampiamente rappresentato in giunta, manifesta mal di pancia e non garantisce il numero facendo saltare la commissione.

Noi, e come noi tutti i cittadini algheresi, siamo abbondantemente stufi di mal di pancia, mal di denti e malumori vari. Il sindaco ne prenda finalmente atto. La città è in abbandono, ma lui è la sua maggioranza si preoccupano solo di bisticciare e di farsi dispetti. Così non si può continuare”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5S