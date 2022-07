Fondazione, Delogu legittimo. Mulas: tempo è sempre galantuomo

ALGHERO – “Dopo la Segretaria generale del Comune di Alghero anche l’Anticorruzione ha chiarito la legittimità della posizione del Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu. È stata scritta la parola fine di un procedimento equivoco e contraddittorio nato da un bizzarro esposto di esponenti di FdI che aveva fatto traballare la maggioranza di centrodestra. Non nutrivo dubbi sulla limpidezza della posizione di Andrea. Tant’è che la sconsideratezza politica dell’esposto mi aveva indotto a prendere una posizione forte contro il mio stesso assessore. Certamente questa mia posizione alla fine mi ha portato ad essere espulso da Fdi. Ma sono contento di aver fatto la cosa giusta. Però devo dire una cosa, “Quando preghi per la pioggia, il fango va messo in conto”Ora, ancor di più, occorre stare al fianco dell’Assessore del turismo e sostenere la Fondazione Alghero che con il Presidente Delogu sta avviando una straordinaria stagione di eventi che contribuiscono a promuovere Alghero in tutta Italia”.