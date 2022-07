“Piscina scoperta, massima trasparenza sulla gestione”

ALGHERO – “Apprendiamo dalla delibera n. 239 del 21-07-2022, che finalmente stanno giungendo a conclusione i lavori di sistemazione della piscina scoperta e che quindi per la prima estate da quando Conoci è sindaco ad agosto potrebbe riaprire la piscina.

Sarebbe opportuno che l’amministrazione a questo punto predisponesse un bando per la gestione, cosa peraltro fattibile già nei mesi scorsi, ma misteriosamente non presa in considerazione dalla Giunta Conoci. In pratica, in 3 anni di chiusura e considerato che i lavori di sistemazione sono in essere da marzo 2022, risulta incredibile che nel frattempo in amministrazione nessuno abbia pensato a predisporre una procedura per affidare la gestione della piscina, quando la stessa fosse stata pronta a riaprire.

Questo ovviamente per garantire massima trasparenza nelle procedure e partecipazione da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla gestione. Non vorremmo, infatti, che si sia aspettato l’ultimo momento per avviare le procedure per l’affido in modo di da poter poi giustificare con la fretta una procedura non rigorosa. Ci affidiamo alla serietà e competenza del dirigente incaricato, il Dott. Ing. Michele Fois, perché individui, dunque, una procedura di gara che permetta la più ampia partecipazione, anche per silenziare ogni tipo di pettegolezzi su ipotetici affidatari già individuati.

Giova, inoltre, ricordare che la causa primaria per cui i lavori si sono resi necessari sono alcune lesioni presenti sul fondo della vasca.

Sarebbe, pertanto, opportuno che l’amministrazione facesse una verifica rispetto allo stato in cui i precedenti gestori, che si sono alternati negli anni passati, hanno riconsegnato la struttura e ovviamente in caso di provata responsabilità venissero esclusi coloro che hanno contribuito a causare il danno all’ impianto.

In attesa di capire quale sarà la procedura individuata per l’assegnazione, come opposizione annunciamo comunque già da ora che verificheremo in modo rigoroso tutti gli atti riguardanti l’affidamento dell’impianto”.

Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune e PD