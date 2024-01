Ryanair, presentato il network di Olbia e Alghero: ecco i voli

ALGHERO – Cade anche, forse, l’ultimo baluardo in seno al trasporto aereo in Sardegna. Alghero, storico aeroporto per l’avvio del turismo e primo a far decollare le low-cost (primo volo Ryanair nel 2000), vede portato via lo scettro non solo da Cagliari (circa 10 anni fa), ma anche da Olbia. Certo, è giusto sottolineare che oramai si parla di “Aeroporti del Nord Sardegna” in quanto la proprietà è la medesima è fa capo alla partecipata statale F2i cha decide le sorti di Sogeaal e Sogaeer.

Si ragiona in termini di territorio, è vero. Ma se da una parte, è evidente, si è andati molto avanti, dall’altra no. Ed è per questo che una costa ha conquistato, dopo le low-cost anche la compagnia irlandese, mentre a occidente si sono perse altri vettori a basso costo, tra cui l’importante Easy Jet, a fronte di una conferma di Ryanair che, però, continua (per diversi motivi connessi) a non inserire più voli rispetto ai mercati turistici maggiormente floridi ovvero Scandinavia, Inghilterra, Germania, etc.

Comunque, guardando il bicchiere mezzo pieno, Alghero c’è e, come sempre, nonostante alcune arcinote criticità che si spera vengano sopperite, registrerà anche per l’anno in corso numeri importanti almeno in relazione all’offerta turistica esistente che, a breve e lungo periodo, non potrà più fare a meno di nuove strutture ricettive, magari anche di lusso, nuovi servizi e migliorie legate ai trasporti e

infrastrutture locali. Vedremo. Per adesso, restando in casa O’Leary Alghero batte Olbia 23 a 10, ma, come detto, la Gallura ha il vantaggio di avere altri vettori a basso costo.

Nel frattempo questa mattina c’è sta la presentazione dei voli di Ryanair dell’operativo dell’estate inclusi i primi voli per Olbia ed 11 nuove rotte (33 in totale). Le operazioni ad Olbia avranno inizio quest’estate e includeranno 10 nuove rotte: 3 nazionali per Milano Bergamo, Trieste e Bologna e 7 internazionali per Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Cracovia e Vienna, con oltre 60 voli settimanali.

“Ryanair continua inoltre a sviluppare la connettività ad Alghero con oltre 170 voli settimanali e 23 rotte (inclusa una nuova per Francoforte Hahn), che rappresentano una crescita del +12% per l’estate ’24. L’operativo Ryanair per la S24 nel nord della Sardegna includerà: 11 nuove rotte – Francoforte Hahn (da Alghero) & Dublino, Londra (ST), Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Milano

Bergamo, Trieste, Bologna, Vienna e Cracovia (da Olbia), 33 rotte in totale (10 a Olbia / 23 ad Alghero). Oltre 1.2m di passeggeri per la Summer ‘24 e oltre 900 posti di lavoro” fanno sapere dalla compagnia.

VOLI da e per OLBIA:

– Bergamo, un volo giornaliero dal 2 aprile;

– Bologna, un volo giornaliero dal 2 aprile;

– Trieste, tre volte a settimana dal 3 aprile:

– Bruxelles Charleroi, due volte a settimana dal 3 maggio;

– Copenaghen, due volte a settimana dal 1° maggio;

– Cracovia, due volte a settimana dal 1° maggio;

– Dublino, due volte a settimana dal 1° luglio;

– Londra Stansted, tre volte a settimana dal 1 maggio;

– Parigi Beauvais, due volte a settimana dal 2 giugno al 29 agosto;

– Vienna, due volte a settimana dal 3 maggio.

VOLI da e per ALGHERO:

Voli nazionali

– Bari, tre volte a settimana dal 1° giugno al 30 settembre;

– Bologna, due volte al giorno ad eccezione del sabato;

– Catania, due volte a settimana dal 1° giugno al 30 settembre;

– Milano Bergamo, nove frequenze settimanali;

– Milano Malpensa, nove frequenze settimanali;

– Napoli, quattro volte a settimana;

– Pescara, due volte a settimana dal 2 giugno al 29 settembre;

– Pisa, cinque voli a settimana;

– Venezia M.Polo, tre volte a settimana.

– Voli internazionali

– Barcellona El Prat, quattro volte a settimana;

– Bruxelles Charleroi, tre volte a settimana;

– Billund, due volte a settimana;

– Bordeaux, due volte a settimana dal 25 maggio al 2 ottobre;

*aggiornamento 02/01: Bordeaux sin da aprile*

– Bratislava, cinque volte a settimana;

– Budapest, tre volte a settimana dal 26 maggio al 3 ottobre;

– Cork, due volte a settimana;

– Dublino, due volte a settimana;

– Katowice, tre volte a settimana;

– Londra Stansted, tre volte a settimana;

– Madrid, due volte a settimana;

– Memmingen, quattro volte a settimana dal 1° giugno a fine ottobre;