Regionali, venerdi doppia presentazione: Forza Italia e Riformatori

ALGHERO – Proseguono le presentazioni dei candidati per le regionali. Questo venerdi pomeriggio, doppio appuntamento Alle ore 17.00 ci sarà l’appuntamento all’Hotel Catalunya che vedrà la presentazione degli esponenti di Forza Italia che corrono per uno scranno nella massima assise isolana ovvero Marco Tedde e Giovanna Caria, mentre alle 18.00, nella sede storica di via Verdi, sarà il turno dei Riformatori Sardi con la candidatura di Francesco Marinaro, sempre, ovviamente, per le regionali del 25 febbraio.