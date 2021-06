Rugby, si riparte dal 1° settembre. Preso Cipriani

ALGHERO – Ufficiale la data del primo di Settembre di partenza della preparazione per tutti i giocatori che si ritroveranno a Maria Pia, agli ordini di Marco Anversa. Nonostante il momento, il lavoro del DS Daniele Pesapane continua alla ricerca di giocatori che possano comporre una rosa forte e competitiva a livello nazionale con le altre realtà che andranno a comporre il girone, una volta che si entrerà nel merito del campionato 2021/2022.

E’ stato un periodo difficile, lontano dai campi e senza quel sapore di erba e sfide, di spogliatoi pieni e chiassosi e di quel Terzo Tempo che insieme sono l’essenza del Rugby.

Ma dopo un lungo periodo di stop, finalmente, l’attività sta riprendendo a pieno regime. La sicurezza e l’attenzione nei luoghi di allenamento non mancano, la società è molto attenta al rispetto delle regole anti Covid e sia in campo che fuori vigila affinché si possa fare sport in sicurezza. Ma la testimonianza della volontà di riprendere al meglio e non mollare è tangibile dal settore giovanile, che è ripartito con i suoi ragazzi, alla prima squadra per la quale la società presieduta da Franco Badessi, sta già pensando alla ripresa della Serie A.

Ultimo in ordine di tempo l’ingaggio di Giovanni Cipriani, mediano di apertura classe 93’ che visto il suo talento e le esperienze precedenti come quella in Eccellenza con il Viadana ma anche con il Cus Genova e i Rangers Rugby Vicenza. Cipriani si unirà agli altri acquisti già presentati e agli algheresi che continuano a rappresentare lo zoccolo duro dell’Alghero.

“Intanto siamo felicissimi di ritornare, alla normalità, seppur piano piano, e di aver potuto riavviare completamente la nostra attività agonistica, dal settore giovanile alla prima squadra senza più restrizioni. Commenta così il Direttore Sportivo, Daniele Pesapane. La società, nonostante il periodo difficile che ha dovuto affrontare, è pronta a ripartire con grande entusiasmo e vuole allestire un rosa più competitiva possibile per affrontare il prossimo campionato di serie A. Il bel colpo di mercato che ha portato ad Alghero Giovanni Cipriani, giocatore di valore indiscusso che verrà a rinforzare la nostra 3/4 dove puoi ricoprire più ruoli, ne è la testimonianza”. “Un ottimo giocatore , molto bravo con il pallone in mano e una sicurezza nel gioco al piede – ha commentato inoltre – l’allenatore/giocatore Marco Anversa – forte nel decision making , umile e coraggioso, abbiamo preso un giocatore con cui sarà interessante giocarci insieme per tutto il gruppo”.