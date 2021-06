Enel e Vigili del Fuoco, corso gestione impianti

CAGLIARI – E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ha promosso un seminario formativo a distanza a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro sul tema degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ed i rischi correlati, al fine di favorire una ancor maggiore sicurezza in caso di interventi di emergenza in presenza di impianti elettrici. Nel corso del seminario, che ha visto la partecipazione di 60 Vigili del Fuoco e che si inserisce tra le numerose iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore delle comunità, docenti esperti di E-Distribuzione hanno presentato le diverse caratteristiche degli impianti della rete elettrica, il loro funzionamento, le modalità per comunicare con il Centro Operativo e gestire gli interventi in sicurezza. E’ stato poi illustrato l’utilizzo della Realtà Virtuale come strumento di formazione dei propri tecnici ed è stata effettuata una visita a distanza del Centro Addestramento Operativo di Cagliari grazie alle immagini riprese tramite un drone.

“Esprimo piena soddisfazione per l’attenzione e l’interesse dei partecipanti a questa iniziativa, queste forme di collaborazione tra enti che operano sul territorio a servizio delle comunità sono veramente importanti per la gestione corretta, efficace e condivisa delle situazioni di emergenza”, ha dichiarato Enrico Bottone, responsabile Area Nord-Ovest di E-Distribuzione. Il Centro di Addestramento Operativo di Cagliari con cui ci si è collegati è una struttura che è stata realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “safety coaching” rivolti al personale delle imprese appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico, incontri con le scuole sui temi dell’energia, nonché con tutti gli enti – come Protezione Civile e, appunto, Vigili del Fuoco – che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici o altre casistiche.

In Italia E-Distribuzione ha realizzato 12 Centri di Addestramento Operativo, in modo da offrire i medesimi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio; il Centro di Cagliari è costituito da 2 Aule didattiche, una sala riunioni, un Laboratorio attrezzato ed un Campo Scuola esterno corredato di impianti dimostrativi.