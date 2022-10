Rugby, serie A: terza sconfitta per l’Amatori Alghero

ALGHERO – 24-18 il punteggio finale. Nei primi dieci minuti di attacco del Biella, Alghero resiste, nonostante diversi tentativi di marcatura pesante da maul, Biella non mette a segno un calcio di punizione e Alghero allunga. Non si ferma e al 17’ trova la meta per mano dell’estremo Joshua May che non trasforma.

Al 20’, da touche nei ventidue giallorossi , fanno avanzare la maul quanto necessario a segnare la prima meta che porta lo score 7-8 per tutto il primo tempo. Nella ripresa, tre mete per i gialloverdi. Alghero si riprende la scena e con una rolling maul riuscita al secondo tentativo riportandosi sotto il break. I giallorossi continuano ad attaccare, ma gli avversari intercettano l’ovale sulla metà campo segnando la meta del bonus al 77’.