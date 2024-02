Ritornano le feste del Carnevale ad Alghero, Cocco e Carta: “Una tradizione da rilanciare”

ALGHERO – Presentato ufficialmente in città, dall’assessore alla Cultura Alessandro Cocco e dal vice-presidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta, il rinnovato Carraixali de l’Alguer 2024. Numerosi gli appuntamenti previsti dall’8 al 18 febbraio grazie alla collaborazione di numerose associazioni cittadine. Segue il programma completo con alcune immagini.

La tradizionale sfilata mascherata dal nome “Ragazzinscena 2024”, e dal tema; “Storia e Mitologia che si svolgerà sabato 17 Febbraio 2024; verranno interessate le scuole elementari cittadine, borgate comprese, con la partecipazione di gruppi di spettacolo esterni.

Riteniamo che la manifestazione su descritta sia la più importante opportunità d’incontro nell’arco dell’anno, per i ragazzi di età scolare, un’occasione per gli insegnanti di proiettare “extra moenia” l’impegno svolto nelle arti figurative e ludiche, per i genitori un momento di aggregazione con il mondo della scuola e dell’infanzia.

Trattandosi di un evento particolarmente atteso e coinvolgente, che ha visto sempre una partecipazione media di almeno 1800/2500 figuranti, si può dedurre quanto potrà essere il beneficio consequenziale, in termini d’immagine, per la città ospite, e in termini economici per tutto l’indotto cointernale.

2470 figuranti e oltre;

• 13 gli Istituti Scolastici che sfileranno in rappresentanza dei 3 Istituti Comprensivi e di quelli paritari e privati;

• 40 le persone che compongono lo Staff che coordinerà l’evento in tutte le sue fasi; • Ben nutrito, come per ogni edizione, il numero gli agenti di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale che vigileranno sulla sicurezza dell’evento;

• 5 i Carri presenti dalle borgate;

• Al completo, come a ogni edizione, La Banda Musicale Dalerci di Alghero; • Immancabile la partecipazione dell’Associazione Pensiero Felice con tutto il loro carico di simpatia;

• E poi ancora, – Il Gruppo artisti su trampoli “Lanchilonchi di Loiri P. San Paolo – Alex y trumpet di Sassari – Centro Emera asd La Pietraia – Nuovo Espacio Salsero di Diego Nieddu – Ragazze Kangoo Jessica Puggioni – Gruppo estemporaneo Buldèl “Amici sotto spirito Alghero” i dj che animeranno le piazze d’arrivo, presentazione a cura dell’animatore Manuel Carboni, il video e le simpatiche interviste saranno condotte dal noto presentatore Pino Lignuso;

• Tanti i mezzi elettrici e carretti costruiti da gruppi estemporanei, costituiti da famiglie con bambini, che hanno deciso di unirsi alle scuole;

• Migliaia le frittelle che ripagheranno in modo molto dolce l’impegno dei bambini e accompagnatori che prenderanno parte alla parata;

• 13 è il numero dell’edizione 2024 di #Ragazzinscena by @RmManagement; • Ma oltre questi numeri, cosa unica nel suo genere è l’aspetto didattico.

Il tema e filo conduttore di questa edizione è: “Storia e Mitologia” – argomento studiato in classe con le insegnanti – che verrà poi portato in scena grazie alle coreografie e costumi confezionati spesso in Famiglia con il coinvolgimento entusiasta dei genitori.

• Insomma, anche quest’anno Alghero con “Lo Carraixali dell’Alguer 2024” si distingue sempre di più come la città del “Carnevale dei Bambini e delle Famiglie in Sardegna”.

Nella foto la presentazione di questa mattina