Porto Cervo Racing Team: i primi 25 anni di attività, bilancio 2023 e i programmi

OLBIA – Per la scuderia Porto Cervo Racing, il 2024 coincide con i festeggiamenti per i primi 25 anni di attività. Il Team è pronto per affrontare un’altra stagione all’insegna dello sport e della promozione del territorio. Tante le gare in Sardegna e oltre mare che, anche quest’anno, vedranno protagonisti i piloti e co-piloti della scuderia che fa della professionalità e della lealtà i suoi punti di forza. Tra gli eventi in calendario, confermata l’organizzazione del 12° Rally Terra Sarda e del 4° Rally Terra Sarda Storico in programma dal 4 al 6 ottobre 2024.

La vittoria di quattro coppe scuderia, importanti successi nelle classi, nei gruppi e riconoscimenti di prestigio per i portacolori della scuderia Porto Cervo Racing. Anche il 2023 è stato un anno da incorniciare per i piloti e co-piloti del Team presieduto da Mauro Atzei.

Per tutta la Scuderia, i motori si riaccenderanno dalle tante soddisfazioni ottenute grazie ai portacolori che, ogni stagione, rappresentano i valori del Team: sportività, professionalità e lealtà, i punti di forza di una realtà sarda che vanta ben venticinque anni di attività.

“Siamo soddisfatti”, ha commentato Mauro Atzei, presidente della scuderia Porto Cervo Racing, “una stagione da incorniciare per i nostri piloti e co-piloti che si sono ben distinti nelle numerosissime gare in cui hanno partecipato con importanti vittorie nelle classi, nei raggruppamenti, buoni piazzamenti che hanno consentito la vittoria tra le scuderie in vari Rally e Velocità in salita e il merito di queste vittorie è tutto dei ragazzi. Per il 2024, a breve annunceremo importanti novità nell’area piloti e co-piloti”.

Tra i successi conquistati nel 2023, si annovera l’11° Rally Terra Sarda e il 3° Rally Terra Sarda Storico organizzati dalla Porto Cervo Racing che sono stati la punta di diamante di tutto lo staff che, per un anno intero, ha lavorato a pieno ritmo per garantire il massimo risultato e un grande evento.

“Una grande stagione 2023 per tutto lo staff”, ha continuato Mauro Atzei, “con il nostro Rally Terra Sarda di forte risonanza internazionale, un evento che ha avuto un grande impatto positivo sui piloti, sul territorio, sui partners e sulla gente. Dietro questo risultato c’è un lavoro di squadra che ha coinvolto più di quattrocento persone, che ringraziamo tutte, che ha visto Porto Cervo Racing in prima linea già diversi mesi prima della manifestazione”.

Nella stagione appena trascorsa la Scuderia ha promosso, oltre il motorsport, anche la cultura con la pubblicazione del libro “Porto Cervo Racing: la storia, la passione, i successi dal 1999 al 2021”. L’opera editoriale realizzata dal Team, di 328 pagine, con oltre 1700 fotografie, è stata realizzata con l’intento di rivivere quegli anni, quelle gare e quelle emozioni regalate dai tanti piloti e co-piloti che hanno fatto parte della Porto Cervo Racing e, ancora oggi, con orgoglio, contribuiscono alla crescita e al futuro della blasonata Scuderia.

Lo scorso anno, diversi portacolori del Team hanno partecipato alle gare valide per i Campionati Italiani di ogni specialità che si sono corse in Sardegna e nella penisola, alle gare del TER Tour European Rally, inoltre, la Scuderia è stata presente nei villaggi rally delle gare valide per la Serie TER con uno stand promozionale dedicato all’Italia, alla Sardegna e naturalmente al Rally Terra Sarda e al Rally Terra Sarda Storico e, non ultimo, i colori del Team sono stati rappresentati, ancora una volta, al Rally Italia Sardegna, valido come prova del Campionato del Mondo Rally.

Anche nel 2023, i numerosi UdG del Team sono stati presenti in prima linea per garantire la sicurezza in occasione delle gare e, grazie alla disponibilità dei soci, non sono mancate, come sempre, le iniziative dedicate al sociale e alla promozione della Sardegna.

Nel 2024 è confermata la promozione della Sardegna con il progetto Porto Cervo Racing e il Rally Terra Sarda. “La tradizione che incontra il motorsport”, ha concluso Mauro Atzei, “elementi distintivi di un unico grande progetto che unisce il nostro team. Lo strumento è stato il Rally Terra Sarda, un contenitore di emozioni capace di coinvolgere quindici nazioni e centoquindici equipaggi (un record per la Sardegna). Evento che ha fatto leva sul connubio tra sport, tradizione e bellezza, valorizzato con una serie di eventi che hanno avuto come tema principale il rally: valorizzazione del territorio, turismo, i prodotti e l’enogastronomia locale, la solidarietà e la guida sicura. Un successo che teniamo a condividere con le istituzioni politiche coinvolte, dalla Regione Sardegna ai Comuni che hanno accolto con entusiasmo il passaggio delle vetture, garantendo all’evento la miglior valorizzazione possibile e una grandissima visibilità con le diverse dirette televisive e gli speciali tv dedicati alla manifestazione. Tra la partenza di Tempio Pausania e le iniziative promosse nel cuore di Arzachena, all’interno del Molo Vecchio di Porto Cervo nella settimana del rally e nell’arrivo alla domenica con numeri impressionanti di presenze turistiche negli alberghi e nei bed & breakfast situati sia nella costa che nell’entroterra e di pubblico nelle prove speciali. Un ruolo decisivo lo hanno svolto le titolarità, dal TER – Tour European Rally, che ha richiamato sulle nostre strade esponenti di fama mondiale, alla Coppa Rally di Zona ACI Sport, cornice che ha permesso alla nostra isola di ospitare un gran numero di equipaggi provenienti dalla penisola e dall’estero, ma soprattutto consentirà anche quest’anno la presenza, grazie alla Porto Cervo Racing, dell’Italia e della Sardegna nelle nazioni in cui sarà presente il TER – Tour European Rally. La soddisfazione più gratificante, però, è stata aver condiviso il Rally Terra Sarda con la gente, venuta per assistere, oltre che alla gara, anche ad una serie di eventi collaterali che hanno fatto leva sulla tradizione della nostra terra grazie anche al Villaggio Rally Mirtò Sardegna. Ripartiamo da queste soddisfazioni, dai sorrisi degli equipaggi all’arrivo e dai colori che hanno contraddistinto l’undicesima edizione, un grazie a tutti i Comuni e partners che ci sostengono, ma soprattutto un plauso va alla Regione Sardegna, ai vari Assessorati, in particolare al Turismo e allo Sport con cui condividiamo la progettualità che è sempre stato il nostro modus operandi, progettualità volta a portare il marchio Sardegna e quindi tutto ciò che riguarda questa nostra bellissima terra (territorio, cultura, storia, prodotti, gente) nel mondo”.

Web e Social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing.

