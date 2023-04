“Ritardo Bilancio, grave. Avanzo 7milioni, assurdo: spendiamoli per Alghero”

ALGHERO – “Il Bilancio di previsione 2023 stenta ad arrivare in aula nonostante i

nostri solleciti siamo arrivati alla fine del 4 ° mese di esercizio

provvisorio e da lunedì 1 maggio sarà sempre più difficile poter

spendere risorse per mandare avanti la macchina amministrativa o per

qualsiasi altra improvvisa necessità non prevista , quando si chiamano

gli uffici il termine più usata e che non si può far nulla fino

all’approvazione del bilancio e del consuntivo , ci si chiede perche

ogni anno si arriva a Maggio e anche più per il via libera del bilancio,

tenendo conto che le risorse almeno dai primi dati che trapelano da

porta terra ci sono e pare che quest’anno oltre ai fondi di esercizio ci

siano anche oltre 7 milioni di avanzo di amministrazione , tralascio i

motivi per il quale ci sono così tanti fondi a residuo ( altri ne hanno

precedentemente evidenziato le cause ) , voglio invece soffermarmi su

cosa puntate per l’utilizzo di tali fondi , credo che la città di

Alghero abbia tante criticità e sarebbe facile parlare di asfalti,

decoro, pulizia, nuovi giardini, rotonde , rifacimento strutture

pubbliche e tanto altro ma credo invece che ci sia un tema che vada

affrontato di petto e con determinazione il tema dell’alloggio pubblico

, Alghero e in cima alla graduatoria regionale delle città con pochi

alloggi pubblici e con una lista interminabile di aventi diritto e la

crisi in città e diventata insostenibile e necessita di un intervento

drastico con investimenti importanti ecco perché credo che un avanzo

così importante non possa fare a meno di un utilizzo dei fondi in quel

settore le altre priorità possono aspettare la casa non piu , chiedo al

sindaco di riflettere su questo così come si sono investiti nel 2022 più

di 4 milioni per l’acquisto di una ex struttura alberghiera per uffici e

per i nostri anziani si pensi ora di utilizzare l’avanzo per le nostre

giovani coppie senza casa e per chi si trova in graduatoria in attesa di

alloggio , sarebbe un modo concreto per aiutare i nostri concittadini

più deboli e venire incontro finalmente a chi da tempo soffre di questo

disagio”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd