Ciottoli e sabbia sequestrati, primo ricollocamento a Mugoni dal Parco di Porto Conte

ALGHERO – Nei giorni scorsi si è svolta un’attività formativa multidisciplinare con diverse sezioni delle scuole primarie di Alghero, volta alla sensibilizzazione dei piccoli studenti sui temi dell’educazione ambientale e della salvaguardia del territorio. L’attività formativa ha visto protagonisti il personale del Ceas Porto Conte facente capo al Parco di Porto Conte e Area Marina protetta dell’Isola Piana unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero. L’attività di sensibilizzazione è frutto del protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra i due Enti per la tutela del territorio, ed in modo particolare per la restituzione dei reperti marini prelevati nelle spiagge di appartenenza e sequestrati dal personale ADM durante l’attività di controllo viaggiatori in partenza dall’Aeroporto di Alghero.

Nello specifico, una parte dell’attività in questione, ha visto protagonisti gli studenti e i rispettivi insegnanti, i quali hanno fisicamente riposto nella spiaggia di Mugoni di Alghero la sabbia, conchiglie e ciottoli, prelevati abusivamente da quel luogo e intercettati all’Aeroporto di Alghero. Durante la mattinata il personale del Ceas Porto Conte, oltre a coordinare le operazioni di ricollocamento, realizzato come una sorta di gioco, ha anche illustrato ai piccoli studenti alcune delle peculiarità del nostro mare sempre al fine non solo della conoscenza ma anche della tutela e preservazione delle bellezze naturalistiche esistenti.