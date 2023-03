“Risorse Città di Fondazione primo passo per svolta attesa da anni”

ALGHERO – «Con il contributo di 200.000 euro si può dare ossigeno a quel percorso di svolta che Fertilia attende da troppi anni». Questo il commento del Direttivo e del Gruppo consiliare di Forza Italia dopo l’adozione da parte della Giunta regionale della delibera con la quale vengono stanziati 600.000 euro per il biennio 2023-2024 per azioni materiali ed immateriali finalizzate a realizzare la conoscenza dei fenomeni storici e culturali che hanno favorito la nascita delle tre città di fondazione Fertilia, Carbonia ed Arborea, facendo seguito a quanto previsto dalla Legge Finanziaria approvata nel febbraio scorso.

Un inserimento in legge finanziaria attuato con grande sensibilità dall’assessore delle finanze Giuseppe Fasolino, che ha recepito una richiesta specifica fatta dai consiglieri regionali Marco Tedde ed Emanuele Cera. Gli esponenti azzurri ricordano inoltre che nel 2010 proprio la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Tedde varò un piano da 2 milioni di euro per il recupero per fini turistici di edifici storici di Fertilia. Piano che possedeva un’ampia elaborazione di dettaglio, che prevedeva per Fertilia la destinazione a futura sede del Festival Internazionale del Cinema della Riviera del Corallo e di sede stabile della Scuola Regionale di Cinematografia.

Il progetto pilota conteneva concrete proposte progettuali tese a migliorare la qualità urbana, attraverso la riqualificazione a fini turistico-ricettivi ed economico-commerciali, della borgata marina di Fertilia che rappresenta forse l’unica delle “città di fondazione” realizzate nell’epoca fascista che ha conservato intatti i caratteri dell’architettura razionalista del ventennio. Il Piano d’Azione prevedeva anche il recupero di immobili, in stato di conservazione fatiscente, attraverso operazioni di permuta di alcune aree edificabili in cambio di opere di ristrutturazione architettonica e urbanistica da parte di privati da individuare con gare ad evidenza pubblica.

«Lo stanziamento regionale è un primo passo importante nell’ottica di un processo più ampio di rigenerazione urbana e di promozione e fruizione turistica che dovrà coinvolgere le Città di fondazione» precisano gli esponenti di Forza Italia, sottolineando anche come l’amministrazione comunale stia lavorando per il rilancio di Fertilia. «Va in questa direzione la delibera recentemente approvata dalla Giunta comunale che prevede la rimodulazione del progetto pilota, destinando tutte le risorse disponibili alla riqualificazione architettonica dell’ex Cine-Teatro e dell’area adiacente».