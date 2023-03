“Salta il Consiglio sull’Odg di Fratelli d’Italia, sciogliere l’Aula”

ALGHERO – “Nulla di fatto nel consiglio comunale convocato al teatro civico

cittadino a un mese dall’ultima seduta anch’essa andato deserta a causa

di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza e sempre affossato

dalla stessa maggioranza, oggi diverso luogo stessa sorte, dopo che su

una richiesta di inversione all’ordine del giorno su un punto della

maggioranza è stato bocciato dalla stessa maggioranza che ha preferito

ritirare armi e bagagli e far mancare il numero legale per l’ennesima

volta , con buona pace di alcuni punti all’ordine del giorno che

necessitavano per essere attuativi dell’approvazione in consiglio

comunale ,mi riferisco al punto 7 ” fondi del PNNR” in entrata che per

essere utilizzati devono avete l’ok. Consiliare entro fine Marzo, o il

punto 11 ” annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a

mille euro risultanti dei singoli carichi con lo stralcio automatico ”

intervento previsto dalla finanziaria nazionale ma che per essere

attuabile ha bisogno dell’ok consiliare entro Marzo , queste le due

misure a rischio bocciatura se non approvate, ma oggi c’era anche

dell’altro di importante approvazione ma la maggioranza si è arenata per

un ordine del giorno presentato da fratelli d’italia non condiviso dalla

maggioranza stessa ( tra l’altro l’opposizione e convintamente contraria

) e che non ha voluto ne discutere ne ritirare preferendo sciogliere il

consiglio rischiando di far saltare misure utili hai cittadini algheresi

se non approvate, tutto questo crediamo debba avere una fine o con una

ricomposizione della maggioranza o con un definitivo scioglimento del

Consiglio comunale”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico