Ripartono le battute di caccia al cinghiale, Maristella plaude al Parco

ALGHERO – “Costatiamo con piacere che, finalmente, la dirigenza del Parco di Porto Conte è giunta alla proposta per le battute di caccia ai cinghiali, così come più volte richiesto negli anni dai residenti dell’area contigua. Quegli stessi residenti ai quali non è stato concesso alcun modo ufficiale per interloquire con il Parco. Auspichiamo si possa giungere presto all’eradicazione dei cinghiali. Siamo fiduciosi che, con il solito gravissimo ritardo, si arriverà anche a questa soluzione. Peccato che nel frattempo ci saranno stati centinaia di incidenti, anche mortali, sulle nostre strade a causa dello scollamento della politica dai problemi reali del territorio”.

Tonina Desogos – Presidente Comitato di Borgata di Maristella