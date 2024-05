Verso il voto, Tedde e Cacciotto al mercato della Coldiretti

ALGHERO – la corsa elettorale è entrata nel vivo. Diversi gli appuntamenti e gli impegni dei vari candidati a consiglieri e soprattutto a sindaco. Questa mattina, non si sono incrociati per poco, visita di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto al classico mercato di “Campagna Amica” della Coldiretti nel quartiere di Sant’Agostino. Entrambi gli esponenti, accompagnanti da alcuni rappresentanti della coalizione tra cui l’assessore Cocco (candidato in Fdi), l’ex-Giovanna Caria candidata in Forza Italia) e per l’altro “campo” Luca Pais, candidato in Futuro Comune e presidente del Conitato di Sant’Agostino, hanno incontrato gli avventori per scambiare qualche impressione sulla città e in particolare, specialmente coi produttori e venditori, sul settore agroalimentare che, oggettivamente, merita maggiore attenzione e un’azione di sostegno, anche di marketing e promozione, che possa dare vigore alle varie preziose offerte della nostra terra.

Foto di Andrea Manca (questa mattina Tedde e Cacciotto alla Coldiretti)