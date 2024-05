Elezioni Europee 8 e 9 Giugno, c’è l’algherese Matteo Porcu con 5 Stelle

CAGLIARI – C’è anche l’algherese Matteo Porcu candidato alle elezioni Europee per il rinnovo del Parlamento in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Il Movimento 5 Stelle punta su due candidati sardi, Cinzia Pilo e, appunto, Matteo Porcu. Oggi la presentazione in Regione a Cagliari, alla presenza della Governatrice Alessandra Todde e del deputato Ettore Licheri. Con loro anche tutti i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. “Serve una presenza forte in Parlamento” ha ripetuto la Todde. “La Sardegna deve lavorare per la sua rappresentanza, che risultati ci si possono aspettare, se se negli uffici europei non sanno nemmeno dove sia la nostra Isola e nessuno conosce i nostri rappresentanti?”».