Fondazione Alghero, cambia il Cda: entra Carboni. Confermati Carta e De Giovanni

ALGHERO – Novità, inaspettate, in casa Fondazione Alghero. Il Cda, fresco di nomina, subisce già una modifica. In quanto “il dott. Dott. Roberto Cau, nominato con il predetto provvedimento, ha formalizzato la non accettazione della suddetta nomina in quanto impossibilitato ad “accettare l’incarico a motivo dei numerosi impegni professionali che non consentirebbero di

poter svolgere il ruolo con il necessario impegno e dedizione”. Valutazione che, probabilmente, poteva essere fatta prima della nomina.

Preso atto di questa decisione il Sindaco Mario Conoci ha decretato “di nominare, per quanto in premessa, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero il Signor Paolo Carboni, nato ad Alghero il 30/07/1996 e di dare atto che secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto e tenuto conto del provvedimento sindacale n. 74 del 07/12/2022, l’incarico conferito con il presente atto scadrà il 06/12/2025”. Gli altri due componenti confermati sono Pierpaolo Carta e Neria De Giovanni. Col primo che dovrebbe ricoprire il ruolo di presidente. Indicazioni che potrebbe subire ulteriori modifiche con l’avvento della nuova Amministrazione così come accade solitamente.