Rinascita Palacongressi, al via i lavori: 5 febbraio la firma

ALGHERO – Entra nel vivo l’attesa riqualificazione dell’area esterna del Palacongressi. Interventi che permetteranno di realizzare nell’imminente stagione turistica gli eventi nel luogo che per anni ha dato lustro alla Riviera del Corallo. Il 5 febbraio verrà stipulato il contratto per i lavori che sono stati aggiudicati all’impresa On Tecnology di Porto Torres, per complessivi 1,6 milioni di euro. Verrà realizzata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni della struttura.

Il progetto è finalizzato a ripristinare le aree attrezzate ad anfiteatro, impianti sportivi, spazi ricreativi e messa in sicurezza. pedonale, e la necessità di ingenti interventi per il ripristino della funzionalità ed agibilità del complesso. Oltre agli interventi di pulizia e manutenzione del verde, il progetto prevede anche l’adeguamento del varco per le uscite di sicurezza e l’apertura di un nuovo accesso pedonale su viale Primo Maggio. Inoltre, è prevista la compartimentazione dell’area destinata al parcheggio e al parco, da quella destinata all’anfiteatro, mediante la realizzazione di una nuova recinzione metallica. L’intervento tocca inoltre gli impianti sportivi presenti, con rifacimento totale di superfici e recinzioni, illuminazione e impianti elettrici, impianto idrico e antincendio.