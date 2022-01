Consiglio Sanità, il distretto di Alghero chiede impegni certi

ALGHERO – Il Consiglio Comunale appena concluso, grazie alla presenza dei sindaci e dei rappresentati politici del territorio, rappresenta nel modo migliore l’impegno dei Sindaci e dei Consigli Comunali per lavorare insieme per superare le criticità che oggi attraversa il nostro sistema sanitario nel suo complesso. “Le speculazioni della opposizione algherese sulle assenze nella maggioranza, giustificate purtroppo da motivi di salute o da gravi problemi familiari, rappresenta ahimè un triste inciampo che poteva essere evitato abbandonando per un attimo il gioco delle parti che non dovrebbe essere praticato su tema della sanità”, cosi i capigruppo di maggioranza sul Consiglio Comunale sulla Sanità di questa mattina.

“Invece riteniamo molto produttivo il confronto che si è svolto in Consiglio Comunale che consente oltre che di fare il punto della situazione, anche di chiedere a gran voce l’individuazione delle soluzioni necessarie a far progredire la nostra sanità dopo troppi anni di silenzioso regresso. La presenza delle autorità sanitarie del territorio e delle rappresentanze politiche regionali e nazionali testimonia che l’impegno va oltre l’ambito locale con assunzioni di responsabilità per l’immediato e per il futuro. È ciò che vogliamo: Impegni e mantenimento degli impegni. Il nostro compito di vigilanza e di proposta a difesa dei diritti dei nostri concittadini, ma anche di quelli del territorio, è e sarà costante”.