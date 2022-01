Ritorna ad Alghero la storica barca di Pulli

Lo Yacht Club Alghero ha il piacere di annunciare che ad Alghero è arrivata Anna, un’imbarcazione storica algherese a Vela Latina di 6,40 metri di lunghezza. Anna è stata costruita nel 1974 dal Maestro d’ascia Piero Caria per il Maestro Elio Pulli che ne è stato l’unico proprietario e armatore. L’obiettivo è quello di riportarla, con un attento restauro, alla bellezza originaria, per rappresentare il Club nelle manifestazioni dedicate. Da qualche anno, infatti, la Vela Latina ha ottenuto il riconoscimento della Federazione Italiana Vela diventando una classe federale a tutti gli effetti. Ciò consentirà di unire lo spirito agonistico dei nostri velisti con la cultura e la tradizione marinara della nostra città, in un connubio fatto di storia e sport.

I soci che avranno il piacere di cimentarsi nell’armo latino avranno la possibilità di apprendere ed esercitare queste antiche tecniche. A tal fine si auspica l’avvio di una scuola che consenta di formare nuovi velisti e nuovi equipaggi per poter partecipare alle prossime regate.

L’imbarcazione verrà restaurata presso il cantiere Paddeu e chiunque volesse dare un aiuto potrà contattarci in qualsiasi momento.