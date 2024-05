Rinascita del Partito Democratico, “Più forti, rinnovati e pronti a governare con Cacciotto sindaco”

ALGHERO – Incontro del Partito Democratico per ufficializzare il ritorno nei dem catalani della lista civica Per Alghero guidata da Mario Bruno. “Una rinascita del Pd di Alghero grazie alla volontà di tutti i protagonisti di questo percorso, tra cui il sottoscritto e il presidente del partito Mimmo Pirisi, che ci vede nuovamente uniti col forte sostegno del candidato a sindaco Cacciotto”, ha detto il segretario Enrico Daga. Tra gli esponenti che sono nuovamente nel Pd ci sono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Nonne, Franca Carta e altri che sono candidati, come detto, a sostegno di Cacciotto. Seguono le parole del segretario Daga.

LE PAROLE DEL SEGRETARIO ENRICO DAGA:

https://www.youtube.com/watch?v=NRwCgH9NbuI