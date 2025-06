“Rimosso il cartellone: grazie alla direzione del Parco di Porto Conte”

ALGHERO – “A seguito della mia segnalazione, in qualità di Presidente della Commissione consiliare Ambiente, Area Marina Protetta e Parco di Porto Conte, è stato rimosso un grande cartello informativo che, da tempo, giaceva in una cunetta lungo la strada panoramica di Capo Caccia.

Oltre a rappresentare un evidente problema dal punto di vista ambientale, la presenza del cartello in stato di abbandono deturpava uno dei tratti più suggestivi e importanti del nostro territorio, frequentato da cittadini e turisti, offrendo un’immagine poco decorosa del paesaggio.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Direzione del Parco di Porto Conte per la prontezza dell’intervento e per l’attenzione dimostrata verso la tutela dell’ambiente e del decoro del nostro territorio. Questo piccolo gesto testimonia quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e enti gestori per garantire la cura e la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico”.

Christian Mulas

Presidente Commissione Ambiente, Area Marina Protetta e Parco di Porto Conte

Comune di Alghero